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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Otomobil park halindeki iş makinesine çarptı: 2 yaralı - ANKARA

Otomobil park halindeki iş makinesine çarptı: 2 yaralı - ANKARA

- Kaza yapan otomobil ve çarptığı iş makinesi - Polis ekiplerinin kaza yerindeki çalışması - Aracın kurtarıcı tarafından kaldırılması - Yaralıların kaldırıldığı hastane - Yaralıların Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesiOtomobil park halindeki iş makinesine çarptı: 2 yaralıANKARA (AA) - Ankara 'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, ilçenin Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Caddesi'nde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 YG 531 plakalı otomobil, park halindeki iş makinesine çarptı.Kazada, otomobilde bulunan Harun ve Halil İbrahim Çınar yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İlk Müdahale Hastane İş Makinesi Trafik Kazası Bild 

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