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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Erzurum’da yürek burkan kaza: 1 ölü

Erzurum’da yürek burkan kaza: 1 ölü

Yerde yatan ceset

Ehliyet Sınavı Olay Yeri İnceleme Trafik Kazası Cep Telefonu Göreme 

-Polis ekiplerinin çalışması
-Toplanan vatandaşlar
-Kazaya karışan araçlar
-Detaylar

( ERZURUM )- Ehliyet sınavına giren kızını beklerken, kazada hayatını kaybetti ERZURUM

- Erzurum'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, ehliyet sınavına giren kızını bekleyen Remedan Kutan (54) hayatını kaybetti. 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, ehliyet sınavına giren kızını bekleyen Remedan Kutan (54) hayatını kaybetti. Aynı kazada 4 kişi de yaralandı. Kaza, saat 09.30 sıralarında merkez Palandöken ilçesi Yıldızken Semti'ndeki Kosova Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Tali yoldan anayola çıkan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 25 LA 109 plakalı hafif ticari araca E.Ö. yönetimindeki 25 GC 801 plakalı kamyonet çarptı. Kamyonet 3 araca daha çarptıktan sonra kızının ehliyet sınavından çıkmasını bekleyen Remedan Kutan'ı altına aldı. Kazada, evli ve 3 kız babası Kutan olay yerinde hayatını kaybetti, araçlarda bulunan 4 kişi ise hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bölge Eğitim ve Araştırma ile Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma hastanelerine kaldırıldı. Polisin olay yeri incelemeleri sürerken bir süre sonra sınavdan çıkan Başak Kutan (19), babasını göremeyince cep telefonundan aradı. Polis olay yerinde inceleme yaparken, Kutan'ın cep telefonu çaldı. Polis memuru gelen aramaya uzun süre bakamadı ardından ‘’Ne diyeceğim şimdi" demesi yürek burktu. Görevlilerin durumu anlattığı Başak Kutan, gözyaşlarına boğuldu. Kutan'ın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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