Zonguldak’ta mevsimlik tarım işçilerinin çadırları sular altında kaldı

ZONGULDAK



- Zonguldak’ta mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlar sular altında kaldı. Alaplı’ya gelen mevsimlik tarım işçileri, etkili olan sağanak yağışa maruz kaldı. Sular altında kalan işçiler, sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak yardım istediler. Kısa bir süre önce Urfa’dan Alaplı İlçesi Mollabey Köyüne gelen mevsimlik işçilerin kurdukları çadırları, sağanak nedeniyle sular altında kaldı. Batı Karadeniz bölgesinde akşam saatlerinde Alaplı İlçesinde etkili olan sağanak sonrasında çadırları zarar gören işçiler yardım talebinde bulundu. Mevsimlik işçilerden Reşat Ağa, tarlalarda çalışmak üzere ailesiyle birlikte iki gün önce Mollabey Köyüne geldiğini söyledi.



Akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle çadırlarının sular altında kaldığını belirten Reşat ağa şunları kaydetti: "Çadırlarımızı su bastı. Çok mağdur durumdayız. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Çadırlarımızın her tarafı suyla doldu. Kaymakamlık bize buraya yer gösterdi, bizde buraya çadırlarımızı kurduk. bir anda yağan yağmur ile birlikte çadırlarımız içi suyla doldu.. Elimizden geldiği kadar suları çıkartmaya çalıştık. Ancak hala her yer su. Yaklaşık 1000 kişi burada kalıyoruz. Devletimizden yardım bekliyoruz. Yiyecek yemek dahi kalmadı. Çok mağdur durumdayız." İşçilerden 30 yaşındaki Mehmet bağcı ise Şanlıurfa'dan 3 gün önce buraya geldiklerini ifade etti.

Ailesiyle birlikte fındık toplamaya geldiği söyleyen Bağcı, "Daha 3 gün önce geldik. Bugün ilk defa fındık toplamaya gittik ve akşam geldiğimizde ise Çadırlarımızın her yeri suyla doldu. Eşyalarımız da hep battı. Ne unumuz kaldı ne de giyecek elbisemiz. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz." diye konuştu.

