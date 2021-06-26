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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ZONGULDAK - Fındık tarlasında bulunan ayı yavrusu korumaya alındı alındı

ZONGULDAK - Fındık tarlasında bulunan ayı yavrusu korumaya alındı alındı

- Ayı yavrusunun fındık tarlası ve bahçede gezinmesi - Doğa Koruma ekiplerinin ayı yavrusunu yakalayıp kafese koyması - Ekiplerin ayı yavrusunu araca taşıması Zonguldak 'ta fındık tarlasında bulunan ayı yavrusu korumaya alındıZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde bulunan ayı yavrusu, Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğünce koruma altına alındı.Karakavuz köyünde arıcılık yapan Birol Taş, arı kovanlarının da bulunduğu fındık tarlasında ayı yavrusu olduğunu gördü.Annesinin çevrede olabileceğini düşünerek yaklaşık 5 gün bu alana ballı ve reçelli ekmek bırakarak hayvanı beslemeye çalışan Taş, Zonguldak Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğü görevlilerine haber verdi.Köye gelen ekiplerce teslim alınan ayı yavrusu koruma altına alındı.Birol Taş, gazetecilere, arı kovanlarının bulunduğu fındık tarlasında ayı yavrusunu görünce şaşırdıklarını belirterek annesinin çevrede olabileceğini düşünerek hayvana yaklaşmadıklarını söyledi.

Yavruyu ballı ve reçelli ekmekle beslediklerini aktaran Taş, "Annesi gelsin alsın diye bekledik ama gelmedi. Bizi çok sevdi herhalde ki buradan hiç ayrılmadı. Onun güvenli bir ortamda büyüyebilmesi için Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğü görevlilerine haber verdik. 'Fındık' adını verdiğimiz yavru ayı artık daha emin ellerde." diye konuştu.

Gezin Altın Ayı Yavrusu Hayvan Irak 

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