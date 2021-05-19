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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ZAGREB - TİKA, Zagreb Üniversitesindeki Türkoloji bölümünün öğrenci salonunu yeniledi

ZAGREB - TİKA, Zagreb Üniversitesindeki Türkoloji bölümünün öğrenci salonunu yeniledi



: - Üniversite binasından detaylar - Yenilenen salondan detaylar - TİKA Zagreb Koordinatörü Sedef Bulut'un açıklaması - Felsefe Fakültesi Dekanı Miljenko Jurkovic'in açıklaması - Türkoloji Bölüm Başkanı Azra Abadzic Navaey'in açıklamasıTİKA, Zagreb Üniversitesindeki Türkoloji bölümünün öğrenci salonunu yenilediZAGREB (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Hırvatistan'daki Zagreb Üniversitesi Felsefe Fakültesi Türkoloji bölümünde yenilenen öğrenci salonunun açılışı yapıldı.TİKA Zagreb Koordinatörü Sedef Bulut, burada yaptığı açıklamada, yenilenen salonun sadece Türkoloji değil tüm fakülte öğrencilerinin hizmetinde olduğunu belirterek, çalışmaların geçen sene bittiğini ancak yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını nedeniyle açılışın ertelendiğini söyledi.

Felsefe Fakültesi Dekanı Miljenko Jurkovic, TİKA'nın duvar, donanım ve teknik ekipmanlarını yenilediği salonun öğrenci kullanımına ideal hale geldiğini anlattı.Türkoloji Bölüm Başkanı Azra Abadzic Navaey de TİKA'nın eğitim alanında önemli projelere imza attığını anımsatarak, TİKA iş birliğinde 2019'da Türkiye'yi ziyaret ederek oradaki Türk dili ve edebiyatı bölümlerinin çalışmalarını yakından inceleme fırsatı bulduklarını kaydetti.

Koronavirüs Edebiyat Fakülte Öğrenciler Bulduk 

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