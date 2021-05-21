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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Yuvadan düşen yavru kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı

Yuvadan düşen yavru kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı

Yavru baykuşun yerde görüntüsü

İtfaiye Aracı Bild Grup Genç Trol 

-İtfaiye ekiplerinin baykuşu alması
-Baykuşun itfaiye aracına bindirilmesi
-Gençlerin baykuşu izlemesi
-Gençler ile röportaj

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da bir parkta yuvasından düşen yavru kulaklı orman baykuşu gençlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince götürülerek, Belediye Rehabilitasyon Merkezi'nde kontrol altına alındı. Aksaray’ın Kılıçarslan Parkı'nda oturan bir grup genç ağaçtan çimler üzerine bir şeyin düştüğü fark etti. Hemen gördükleri yere giden gençler yavru bir baykuşun yere düştüğünü ve uçamadığını fark etti. Bunun üzerine gençlerden Yasin Aslan (21) itfaiyeyi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bir süre sonra olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yavru baykuşu alarak Aksaray Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Burada tedavi edilen baykuşun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.
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