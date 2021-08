Yuvadan düşen leyleğe çocuklar sahip çıktı

--Çocuklardan Samet Can Salduz ile yapılan röportaj

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yaralı leyleğin teslim alınırken çekilen görüntüleri



- Iğdır’da uçmak için hazırlanan yavru leylek yuvasından düşerek kanadını kırdı. Kanadı kırılan leylek bakımı yapılmak üzere tedavi altına alındı. Iğdır’da yavru bir leylek uçmak için hazırlanırken bir anda dengesini kaybederek yuvasından düştü. Yuvadan düşen yaralı leylek düşmenin etkisiyle kanadını kırdı. Olayı gören 3 kardeş hemen yavru leyleği evlerinin bahçesine getirdi. Burada yavru leyleğin güvenliği sağlayan kardeşler daha sonra durumu Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbar üzerine Aralık ilçesine bağlı Kırçiçeği köyüne gelen ekipler kanadı kırılan yavru leyleği teslim alarak tedavisini yapmak üzere şube müdürlüğüne götürdü. ‘Leyleği kontrol ettiğimizde kanadının kırık olduğunu fark ettik’ Uçmak isterken yuvasından düşen yavru leyleği fark ettiğini dile getiren çocuklardan Samet Can Salduz, yavru leyleği evlerinin bahçesine getirdiklerini söyledi.



Daha sonra internetten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nün telefonunu bulduğunu belirten Salduz, konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı: “Ben Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Kırçiçeği Köyünde yaşıyorum. Her sene bu mevsimde leylekler yuva yapıyor. Bütün leylekler direklerin üstüne yuvalarını yapıyor. Ve bugün bir yavru leylek yuvasından düştü. Biz de onu hemen evimizin bahçesine getirdik. Leyleği kontrol ettiğimizde kanadının kırıldığını fark ettik. Biz de durumu Hayvan Sağlığı Merkezine bildirdik. Ekipler birazdan gelip yaralı leyleği teslim alacaklar.” (SA-ÖB)