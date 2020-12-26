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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Yüksekova’da dondurucu soğuk...Çatılardaki buz sarkıtları yarım metreyi buldu

Yüksekova’da dondurucu soğuk...Çatılardaki buz sarkıtları yarım metreyi buldu

Çatılardan oluşan buz sarkıtlarından görüntü

Opel Hava Sıcaklığı Buz Sarkıtları Kar Yağışı 

-Buz kesen yolardan görüntü
-Araçların poşetli hallerinden görüntü
-detay görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 20 dereceyi görmesiyle ilçe buz keserken, çatılardan buz sarkıtları yarım metreyi buldu. Yüksekova ilçesinde günler öncesi kar yağışı sonrası başlayan soğuk hava ilçeyi olumsuz yönde etkiliyor. Hava sıcaklığının eksi 20 dereceyi bulduğu ilçede evlerin çatılarında bu sarkıtları oluşurken, bazı vatandaşlardan dondurucu soğuklardan dolayı araçlarını poşetlerle kapladı. Cengiz Topel Caddesi'nin üzerinde bulunan bazı iş yerinin tabelaları ise buz sarkıtları içinde kaldı. Soğuk hava ile birlikte ilçede sisinde hakim olduğu görüldü.
Öte yandan, tüm Türkiye’de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de korona virüs kısıtlaması sürdüğü ve soğuk havaların olmasında dolayı da ilçe sessizliğini de sağlıyor.
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