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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yozgat’ta kurtların saldırısı sonucu 60 kurbanlık koyun telef oldu

Yozgat’ta kurtların saldırısı sonucu 60 kurbanlık koyun telef oldu

cep telefonu görüntüsü

( YOZGAT ) - YOZGAT

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- Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde kurtların yaylada otlayan koyun sürüsüne saldırması sonucu 60 kurbanlık koyun telef oldu. Edinilen bilgilere göre Şefaatli ilçesi Gülistan köyünde geçimini hayvancılık ile sürdüren Hacı Ahmet Ağbete’ye ait koyun sürüsüne gece saatlerinde kurtlar saldırdı. Saldırı sonrası Ağbete’ye ait 130 koyundan oluşan sürünün 60 tanesinin telef olduğu öğrenildi. Olay sonrası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri inceleme başlattı. Koyun sürüsünün kurban bayramı öncesi satılmak üzere arazide otlandığı belirtildi. (BMG-GF-
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