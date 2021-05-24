Yol yapım sırasında keşfedilen doğa harikası mağara, turizme kazandırılacak

-Mağaradan görüntü

-Yapıtlardan görüntü

-Yarasa yuvalarından görüntü

-Felat Aygören röportaj

-Ali Çelik röportaj

-Cemil Alp röportaj



( DİYARBAKIR -ÖZEL-DRONE) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın Dicle İlçe Belediyesinin geçen yıl Yeşil mezrası ile Bozoba Mahallesi arasında yaptığı yeni yolu açma çalışmaları esnasında doğal mağara keşfedildi. Sarkıt ve dikitleri ile görenleri kendine hayran bırakan mağaranın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.Dicle İlçe Belediye Başkanı Felat Aygören, Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ali Çelik, İl kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mehmet Ecer, Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Abdullah Aydeniz ve Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürü Ercan Alpay, Dicle'deki doğal oluşumlu mağarada inceleme ile değerlendirmelerde bulundu. Mağarada doğal olarak kendiliğinden oluşan yapıtlar görenleri hayrete düşürürken, mağarada yapılan incelemede definecilerin hedefi de olduğu görüldü.

Devasa mağarada yapılan incelemelerden sonra açıklamalarda bulunan Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören, Dicle Belediyesi olarak, 1,5 yıl önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla gerekli yazışmaları yaptıklarını ve şu anda kültür varlıkları tarafından mağaranın tescil edilmiş olduğunu söyledi.



Başkan Aygören, "Şimdiye kadar yol olmadığı için genelde gelen misafirler eşekle veya yürüyerek gelip görüyordular. Tabii köylünün de söylemesiyle herhalde 4-5 sene önce bir turist grubu gelmiş buraya. Tabii bu yolu açtığımızda biz de merak ettik. Geldik, baktık. Hatta 1,5 yıl önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla gerekli yazışmaları yaptık. Şu anda kültür varlıkları tarafından tescil edilmiş. Şuan müdürümüz ve daire başkanımızla geldik. Artık gerekli çalışmaları inşallah yapıp, turizme açacağız burayı" dedi.

"Mağaraya ulaşımı kolaylaştırdık"Göreve geldiği günden beri millete hizmet etmeyi önemsediklerini ve öncelediklerini belirten Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören, Yeşil mezra sakinlerinin ilçe merkezine gelmeleri için yaşadıkları ulaşım problemini gidermek için, yaklaşık olarak 6 kilometrelik yeni bir yolun açılması talimatını verdiklerini, bu yeni yolun açılması çalışmaları esnasında daha belirgin bir şekilde gün yüzüne çıkan tarihi mağaraya ulaşımı kolaylaştırdıklarını ifade etti.

Başkan Aygören, "Geçen sene getirdiğimiz arkadaşlar, içerisinde minarelerden oluşan sarkıklar var. Tabi çocuklar tarafından tahrip edilmiş. Bir buçuk senedir korumaya almışız. İnşallah bundan sonra Kültür ve Turizm müdürümüzle, daire başkanımızla, Büyükşehir Beledisiyle ortak çalışmayla, Çevre Şehircilik Bakanlığıyla inşallah yakında burayı turizme açacağız. Tescil çalışmaları bitti, şu anda tescilli. Bizim Bozoba Mahallesi var, bir de Yeşil mezrası var ikisinin arasındaki mesafe 6 kilometre, şu an buraya direkt araçla buraya gelebiliyorsunuz. Bu yolu da 1,5 yıl önce belediyenin imkanlarıyla başladık, bitirdik. Şu an araçla çok kolay buraya ulaşılabiliyor. Dicle şehir merkezinden buraya 5,5 kilometrelik mesafe var" diye konuştu.

"Mağara definecilerin hedefi olmuş"Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ali Çelik ise mağaranın definecilerin hedefi olduğunu kazılar yapılarak sarkıtların kırıldığını gördüklerini aktardı. Başkan Çelik, "Bu alanda çalışma yapan uzmanların gelip, mevcut durumu tespit etmesi lazım. Tespitten sonra çıkacak rapora göre gerek İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, gerek Büyükşehir Belediyemize düşecek işleri tasnif edip, ondan sonra en kısa sürede, ilk fırsatta turizme kazandırmak için çalışmalara birlikte başlayacağız inşallah. Şu anda burası doğal bir yer. Dolayısıyla içerde tabiat olaylarından kaynaklı bir takım sarkıklar oluşmuş. Sarkıklar şu anda gayet güzel gözüküyor" şeklinde konuştu.

"Mağara insan emeğiyle değil, doğal olarak oluşmuş"Mağaranın insan emeğiyle yapılan bir yapının olmadığını, doğal olarak oluştuğu bilgisinin paylaşan Diyarbakır İl kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp ise "Doğal olarak milyonlarca yıl önce oluşmuş bir yapı. Yani insan emeğiyle yapılan bir yapı değil. 2011’de bir yasayla Tabiat Varlıkları, Çevre Şehircilik Bakanlığı’na bağlandı. Bizim Bakanlığa düşen, bunun turizme kazandırılması için bir çalışma yürütmek. O da altyapının uygulanması, çevre yol ve güzergah, tabelalar, içerdeki yapıyı bozmadan bir ışıklandırmanın yapılmasıdır. Bunu, Turizm Geliştirme, Tanıtma Ajansında yurt içi ve yurt dışında tanıtımının sağlanması açısından çalışmalar yürütecek. Buna benzer birçok mağara var" diye konuştu.



