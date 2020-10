Yaşanan kuraklığı minareye bakıp ölçüyorlar

-Barajdan detay

( SİVAS ) -- Sivas’ta baraj suları altında kanan Pusat camisinin minaresi her geçen yıl artan kuraklığı gözler önüne seriyor. SİVAS



- Sivas’ta baraj suları altında kanan Pusat camisinin minaresi her geçen yıl artan kuraklığı gözler önüne seriyor. Sivas'ın Hafik ilçesinde 2009 yılında inşası tamamlanan ve su toplamaya başlayan Pusat İçme Suyu ve Sulama Barajı 6 ay gibi kısa bir sürede su topladı. Suyla dolan barajın bulunduğu alandaki Pusat köyü ise başka bir alana taşındı. Köyün barajın üst kısmına taşınmasıyla eski köy hiç bozulmadan aynı yerinde bırakıldı. Kısa sürede suyla dolan baraj eski köyü görünmez hale getirdi. Bu yıl yapılan sulamayla barajın suyu oldukça çekildi. Her yıl caminin minaresinin biraz daha ortaya çıkması yaşanan kuraklığı ortaya koydu. Köy sakinleri minareye bakarak su seviyesindeki düşüşü ölçüyor. “Görüntü güzel ilginç” Kemal Emek, barajda oluşan görüntünün ilginç olduğunu ifade ederek, “ Buraya bazen pikniğe geliyoruz. Burasıda Pusat köyü. Zamanın Pusat köyü barajın altındaymış. Sular dolunca köy barajın altında kaldı. Caminin minaresi sular çekilince açığa çıkıyor güzel görüntü oluşuyor. Pusat köyünü de tepeye taşımışlar. Şimdiki Pusat köyü tepede. Güzel bir manzarası var. Görüntü güzel ilginç” dedi.

