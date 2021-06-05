Yasaksız ilk cumartesi günü vatandaşlar sahile akın etti

-Sahilde oturanlar

-Denizde yüzenler

-Sahilde top oynayanlar

-Sahil Güvenlik botu devriye



( HATAY -ÖZEL) HATAY



- Hatay'ın Samandağ İlçesinde vatandaşlar yasaksız ilk cumartesi günü sahile akın etti. Kademeli normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran tarihinden itibaren hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında esnemeye gidildi ve ve cumartesi günü uygulanan yasak kaldırılmıştı. Haftalar sonra yasağın uygulanmadığı ilk cumartesi olan bugün, sabah saatlerinden itibaren insanlar kendilerini dünyanın en uzun sahillerinden biri olan Çevlik Plajı'na vatandaşlar akın ettiler. Bazı vatandaşlar denizde yüzerken bazıları ise kumsalda yürümeyi tercih etti.

