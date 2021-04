Yarım asırlık evlerden, yeni konutlara Elazığ'da dönüşüm sürüyor

--konutların içerisinden detay

Elazığ depreminin ardından çoğunluğu 35 ile 60 yıl öncesinde yapılan ve ağır hasar konutların yerine yapılan konutlar kentin çehresini değiştirmeye başladı- Yeni evine yerleşenlerden Ümmet Gülseren:-"Önceki evim 60 senelik evdi, şimdi yeni 3+1 evim var"- Depremzedelerden Mehmet Doğan:-" Önceki evim 35 yıllıktı, depremde de ağır bir hasar aldı, Allah razı olsun yapıldı ve 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde bizlere teslim edildi"- Vali Erkaya Yırık:-" Devletimiz her zaman vatandaşını mağdur etmeden hizmetlerinde bulunuyor"- "21 bin konutun 13 bininin kuralarını çekmek suretiyle teslim ettik, kalan 8 bininin inşallah Haziran ayı itibariyle biteceğini ön görüyoruz" ELAZIĞ



- 21 bin konutun 13 binini vatandaşlara teslim ettiklerini belirten Vali Erkaya Yırık, “Bundan sonraki süreçte kalan 8 binini inşallah Haziran ayı itibariyle biteceğini ön görüyoruz. Devletimiz her zaman vatandaşını mağdur etmeden hizmetlerinde bulunuyor” dedi.

24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde yaklaşık 21 bin konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında biten 13 bin konut, çekilen kuralar ile hak sahiplerine teslim edildi. Taşınarak evlerine yerleşen vatandaşlar, emek verenlere teşekkür ederken, Haziran ayında tamamlanması planlanan 8 bin konutun bitirilmesi için ise sahada yoğun bir çalışma sürdürülüyor. 13 bin konutun teslim edildiğini, 8 binin de Haziran ayı içerisinde biteceğini aktaran Vali Erkaya Yırık, vatandaşların yeni evlerinde mutlu ve deprem korkusundan uzak bir şekilde yaşayacaklarını söyledi.



"Önceki evim 60 senelikti" Yeni evine geçen Ümmet Gülseren ise “3 +1 evim var. Evimden çok memnumum ve iyi. Yaptıkları için devletime teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Önceki evim 60 senelik evdi. Benim o evde üstten su akıyordu bağırıyorduk. Başka bir şey oluyordu bağırıyorduk. Şimdi temiz temiz oturuyoruz. Ne mutlu bize. Devletimiz yaptı, Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

"Önceki evim 35 yıllıktı" Depremde evinin ağır hasara alarak yıkıldığını belirten vatandaşlardan Mehmet Doğan "Aynı bölgede yeniden TOKİ tarafından yapıldı. Şuanda evimizdeyiz. Evimiz de güzel oldu, memnunuz. Ufak eklemelerle bizlerde güzelleştirdik. İnşallah herkese çıkar. Çünkü evleri güzel ve sağlam yapıyorlar. Önceki evim eskiydi ve 35 yıllık bir binaydı. Depremde de ağır bir hasar aldı. Allah razı olsun yapıldı ve 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde bizlere teslim edildi. Şuanda evimizdeyiz ve oturuyoruz. Birçok komşumuzda geldi, yerleşti. Önceden oturduğum dairede zemin kattaydım, şuanda 6. kattayım. Allah devletimize zeval vermesin. Daha öncesinde yaşanan depremlerde enkazların aylarca yerlerde kaldığı dönemler oldu. Şimdi aylar içerisinde daireler teslim edildi. Bu artı bir yöndür. Rabbim bir daha öyle afetler göstermesin. Devletimize de zeval vermesin. O zor dönemde her şeyle ilgilendiler" diye konuştu.

Vali Yırık:"Kalan 8 bininin Haziran ayı itibariyle biteceğini ön görüyoruz" Deprem gününden itibaren Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarının üzerine düşen tüm görevleri hızlı bir şekilde planlamak suretiyle gerçekleştirdiğini anımsatan Vali Erkaya Yırık, “Halen Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ve TOKİ Başkanlığımızın o dönemde ağır hasarlı ve hak sahibi vatandaşlarımızın konutların yapılması için hızlı bir şekilde çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda 21 bin konutun 13 bininin kuralarını çekmek suretiyle teslim ettik. Bundan sonraki süreçte kalan 8 binini inşallah Haziran ayı itibariyle biteceğini ön görüyoruz. 1. kısım teslimlerde Cumhurbaşkanımız ilimize teşrif etmişti. Programda vatandaşlarımız anahtarlarını teslim aldı. Bu süreçte konutlar yapılmaya devam ediyor. Vatandaşlarımız almış oldukları anahtarları ile evlerini açmak suretiyle yerleşmeye devam ediyor. İnşallah deprem korkusundan uzak ve son genelgeye uygun bir şekilde konforlu, tüm müştemilatıyla, çevre düzenlemesiyle, oyun parklarıyla, gayet güzel donatılar evler olmuş oldu. İnşallah vatandaşlarımız yeni evlerinde mutlu bir şekilde deprem korkusundan uzak bir şekilde yaşamaya başlayacaklar. Devletimiz her zaman vatandaşını mağdur etmeden hizmetlerinde bulunuyor. Bu büyük hizmeti yaptığı için cumhurbaşkanımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

