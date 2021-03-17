Yaralı halde bulanan ördek, tedavi edilerek doğaya salındı

-doğaya salınma hali

-Başkan Demir röportaj



( SAMSUN ) SAMSUN



- Kızılırmak Deltası'nda yaralı halde bulunan ördek, Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi tarafından tedavi edilerek tekrar doğaya salındı. Ördeği elleriyle doğaya bırakan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Ördeğe güzel bir tedavi yöntemi uygulandı ve sağlığına kavuştu. Onu olması gerektiği yere bıraktık" dedi.

Batağangiller familyasından bahri cinsi ördek, bugün Başkan Mustafa Demir tarafından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde doğal ortamına bırakıldı. Samsun’un Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde fotoğrafçı Emin Yoğurtcuoğlu, geçen 2 Mart tarihinde yaralı halde ‘bahri’ cinsi ördek buldu. Durumu hemen Büyükşehir Belediyesi’ne bildirdi. Ekipler tarafından alınan ördek, Veteriner Hekim Paria Tabatabaei ve ekibi tarafından tedavi edildi. Nesli tükenmekte olan ördek, yoğun bir tedavi programının ardından yeniden doğaya bırakıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti Alan Başkanı Doç. Dr. Mustafa Güler ve Veteriner Hekim Paria Tabatabaei’nin de yer aldığı Kızılırmak Deltası’nda ‘bahri’ cinsi ördek doğaya salındı. "Dünyada bu alanda en iyi lokasyona sahip yer" Elleriyle doğaya bıraktığı ördeğin kısa sürede sağlığına kavuştuğunu söyleyen Başkan Mustafa Demir, “Fotoğrafçı arkadaşımız Emin Yoğutcuoğlu tarafından yaralı olarak bulunmuştu. Ölmek üzereydi. Bize haber verdi. Veteriner Hekimimiz Paria Hanım ve ekibi tarafından tedavi edildi. Sağlığına kavuştu. Şuan olması gereken yere bıraktık. Mutlu bir şekilde doğal ortamında. Ayrıca yine fotoğrafçı arkadaşımız Emin Yoğurtcuoğlu tarafından bir tür daha tespit edildi. Amerikan altın yağmurcunu cinsi. Biliyorsunuz deltamızda 359 kuş türü vardı. Yeni tespit edilen Amerikan altın yağmurcunu ile sayı 360’a çıktı. Kızılırmak Deltası, dünyada bu alanda en iyi lokasyona sahip yer. Koruma altında olan dünyada aynı anda en fazla kuş çeşidini barındıran bir yer burası. Samsunumuz için, ülkemiz için artı bir değer. Bizden önceki Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz ve ekibi burada çok değerli çalışmalar yaptı. Biz de bunu arttırarak devam ettiriyoruz. Belediyemizin tüm ekiplerine buradaki duyarlılıklarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burayı korumamız gerekiyor, tanıtmamız gerekiyor. Burası ülkemizin çok önemli bir varlığı” ifadelerini kullandı.



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