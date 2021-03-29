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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yangında ayakları yanan kaplumbağa yeniden hayata tutundu

Yangında ayakları yanan kaplumbağa yeniden hayata tutundu

yanan iyileşme aşamasındaki kaplumbağanın genel, detay görüntüleri. Yürümesinden görüntüler. Görevliyle röportaj.

Yavru Köpek Ağaçlı Köpek Hayvan Irak 

-Boraboy gölünden görüntü.
-Yangından görüntü,
-yanan kaplumbağanın ayaklarına krem sürülmesi.

( AMASYA ) - AMASYA

- Amasya’nın Taşova ilçesinde çıkan yangında ayakları yanan kaplumbağadan iyi haber geldi. Alevlerin etkisiyle yanan ayaklarına krem sürülen kaplumbağa yeniden hayata tutunarak yeni evi olan Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nın maskotu oldu. 10 gün önce 5 yavru köpek ve bir kaplumbağanın telef olduğu ağaçlık alanda çıkan yangında hayvansever bir vatandaş tarafından kurtarılmasının ardından önce soğuk suyla yıkanıp yanan ayaklarına yanık kremi sürülen kaplumbağa tedavisi Doğa Koruma ve Milli Paklar Amasya Şubesine teslim edilmişti. İlk müdahalesi yapılan kaplumbağa tedavisi sonrası Boraboy Gölü Tabiat Parkı'na götürüldü. Bir süre daha görevlilerce gözlem altında tutulmasının ardından yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi. Bölgede yaralanan hayvanların tedavileri sonrası doğaya uyumları sürecinde görev üstlenen 64 yaşındaki Tayyar Koçak, daha önce tedavisi tamamlanıp doğaya bırakılan karaca yavrusu gibi ‘Krem’ adı verilen kaplumbağaya da aynı özeni göstereceğini belirtti.
(MÇ-SLH-
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