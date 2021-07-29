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Yangın, Manavgat’ı esir aldı...Vatandaşlar ve ekipler mahallelerde mahsur kalan hayvanları kurtarmak için seferber oldu
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yangın, Manavgat’ı esir aldı...Vatandaşlar ve ekipler mahallelerde mahsur kalan hayvanları kurtarmak için seferber oldu

Yangın, Manavgat’ı esir aldı...Vatandaşlar ve ekipler mahallelerde mahsur kalan hayvanları kurtarmak için seferber oldu

yangın bölgesi

Köpek Yangın Samanlık Orman Yangını Hayvan 

-alevler
-köpeğin kurtarılması
-hayvanların kurtarılması
-detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, ilçenin bir çok mahallesinde etkili olmaya devam ediyor. Şuana kadar 5 mahalle tahliye edildi. Yangın Şişeler’in yanı sıra, Manavgat’ın batısında Kalemler, Evrenseki, Çolaklı, Yavrudoğan-Zeyve, Gündoğdu, Hocalar ve Taşağıl Mahallelerinde, Doğuda; Oymapınar, Karavca, Saraçlı, Ulukapı, Çeltikçi, Karaöz, Cevizler, Hacalıköy ve Kurtlar mahalleleri yangının etkisi altına aldı. Çok sayıda mahalle tedbir amaçlı boşaltılırken, özellikle Kalemler mahallesinin ardından Ulukapı Mahallesinde de çok sayıda ev yandı. Vatandaşlar ve ekipler mahallelerde mahsur kalan hayvanları kurtarmak için adeta seferber oldu. Çeltikçi Mahallesinde yanan samanlıktaki köpek sahipleri tarafından alevlerin arasından çıkarılırken yangından etkilenen bir inek vatandaşlar tarafından su sıkılmak suretiyle saklandığı çukurdan çıkarıldı. Boşaltılan mahallelerdeki vatandaşlar geceyi sokakta, yol kenarlarında ve araçlarında geçirdi. Özellikle Manavgat-Ulukapı arasındaki yol üzerinde vatandaşların araçlarında ve açıkta geceyi geçirdikleri gözlendi.
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