Yaban hayvanları için at sırtında yem götürdüler

- Şırnak’ta aç kalan yaban hayvanları için sporcular kilometrelerce yol yürüdü, at sırtında yem, mama, et ve sebze götürüp doğaya bıraktı. Hayvanlar köye inmesin diye 15 günde bir tarihi antik kent ve ormanlık alanlarda yem bırakan sporcular yem bırakmak için kilometrelerce yürüdü. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 4 yıldır faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü hayata geçirdiği proje kapsamında ilçe genelinde bir çok bölgede yaban hayvanları için hayvan severlerden topladığı yem, mama, et, kemik kırıntıları, sebze, meyve ve samanları gönüllü sporcularla dağ zirvelerine bırakıyor. İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan eski köy ve tarihi antik kent bölgesi ile meşe ormanlarında yem bırakıldı. At sırtında 7 kilometre kat ederek dağa çıkan sporculara burada yem mama ve ekmek bıraktı. 15 günde bir dönüşümlü olarak bölgelere yem bırakan sporcular 'Dağlar hayvan sesiyle güzel’ projesine devam edeceklerini söyledi.



Dernek Başkanı Serdar Gükçe, "İlçemiz genelinde hayata geçirdiğimiz proje kapsamında bir çok bölgede yaban hayvanlar için yem bırakıyoruz. Bu faaliyetlerimiz sürekli devam ediyor. Bu anlamda bize destek veren tüm hayvan severlere teşekkür ederim. Derneğimiz bünyesinde sadece sportif faaliyetler değil bir çok alanda bizde gönüllüyüz demek için çalışıyoruz. Şimdi antik kent bölgesinde yaban keçiler için yem bıraktık" dedi.

Lokman Gökçe isimli sporcu ise dernekleri bünyesinde topladıkları yemek atıkları, ekmekleri at sırtında getirdiklerini söyledi.



Gökçe, "Bu bölge ormanlık bir bölge olduğu için hayvanlar burada çok dolaşıyor. Bizler arkadaşlarımızla beraber bu gün yüksek rakımlı bir dağda antik kent bölgesi olan bölgede yem bıraktık" diye konuştu.

