Varto'da sağanak sele neden oldu... Sele kapılan kızını son anda kurtardı

-Selden görüntü

-Yol ve menfezlerde görüntü

-Camiden görüntü

-Evlerden görüntü

-İnsanlardan Görüntü

-Samandan görüntü

-Konuşmalar

-Ayrılış

-Faik Akbingöl röp

-Cemil Ak Bingöl röp

-Vedat Akbingöl röp

- Songül Akbingöl röp



( MUŞ ) MUŞ



- Muş'un Varto ilçesi Haksever köyünde etkili olan yağmur nedeniyle meydana selden dolayı tarım arazileri büyük zarar görürken sele kapılan bir kız çocuğu ise babası tarafından kurtarıldı. Varto ilçesine bağlı Haksever köyünde ikindi saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte köy merkezinde geçmekte bulunan dere taştı. Sele neden olan taşkın köyün alt kısmında bulunan bazı ev ve ahırları tehdit ederken, yol ve menfezleri ise tahrip etti. Varto ilçesine 30 kilometre mesafede bağlı 150 haneli ve 850 nüfuslu Haksever köyünde etkili olan yağmurun sele neden olduğunu söyleyen köy sakinlerinden Faik Akbingöl, "İkindiden beri etkili olan yağmurun akşam saatlerine doğru sele dönüşmesi sonucunda köy içerisinde geçmekte olan derenin taşması sonucu köyümüz sele maruz kaldı. Yağan yağmurun ani olarak doluya dönüşmesinden kaynaklı olarak sel oluştu. Bir anlık gelen sel benle kardeşim olan Cemil Akbingöl'ün evi sular altına kaldı. Burada suya kapılan danayı kurtarmaya çalıaşn kızım Merve Akbingöl (17) oda sele kapıldı. Onu ben tellere çarpıp kalması ile birlikte kurtardım. kolu kırılan kızım ambulans ile hastaneye götürüldü. Şimdilik tedavi görüyor. olayları gören şeker hastası yengem Şahhanım Akbingöl (55) ise şekeri yükselince onu da hastaneye götürdüler. Gelen sel yakacak olarak kestiğimiz tüm ağaçlarımızı götürürken eve ve ahırlarımızı tehdit etti. Şimdilik yağmurun dinmesiyle suyun debisi de düşmüş durumda. Köyün alt kısmında bulunan ev ve ahırlar tehdit altında. Bostanlar bağ ve bahçeler zarar gördü. Bazı yollarımız tahrip oldu. Çok şükür can kaybımız yok. Yağmur yağarsa tehdit altında kalacağız. Şu an köy içi deresi üzerinde bulunan köprümüz ve köy camimizde tehdit altındadır" dedi.

Aniden suyun seviyesinin yükseldiğini söyleyen Vedat Akbingöl ise "Yağmur yağmasından sonra ani olarak suyun seviyesinin yükseldiğini gördük. Bağ bahçelerimiz tamamen zarar gördü. Taşların hepsini sel getirdi. Eğer daha fazla yağmur yağmış olsaydı Birçok zararımız olacaktı. Yetkililerden bir an evvel bu yollarımızın menfezlerimizin ve dere yatağının ıslah edilmesini talep ediyoruz" dedi.

Eşinin vefat ettiğini ve kimsesinin olmadığını dile getiren Songül Ak Bingöl adlı kadın ise yaklaşık 15 ton samanını selin alıp götürdüğünü söyleyerek, kendisine yardım elinin uzamasını istedi. Jandarma, AFAD, İlçe Özel İdaresi ekipleri köyde başlattı. (FÇ-ŞAK-