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Vancouver Sanat Galerisi yerli çocukların anısına turuncuyla aydınlatıldı
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Vancouver Sanat Galerisi yerli çocukların anısına turuncuyla aydınlatıldı

Vancouver Sanat Galerisi yerli çocukların anısına turuncuyla aydınlatıldı

- Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Vancouver Sanat Galerisi'nin Robson cephesi, yatılı kilise okullarında hayatını kaybeden yerli çocukların anısına turuncu renkle aydınlatıldı. Kanada'da kilise okulu bahçesindeki kayıt dışı çocuk mezarları ilk defa, 29 Mayıs’ta British Columbia eyaletinin Kamloops kentindeki yatılı kilise okulunun bahçesinde bulunan 215 çocuğa ait ceset kalıntılarıyla gündeme gelmişti.

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