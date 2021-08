Van Çevre Yoluna ilk asfalt döküldü

--Vali Bilmez ve beraberindekilerin çalışmaları izlemesi

( VAN )- Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez:- “Ruhsatsız olan tüm yapılar belediye tarafından yıkılacak” VAN



- Van’da, 2009 yılında projelendirilerek çalışmaları start alan fakat çeşitli nedenlerden dolayı bir türlü bitirilemeyen Van Çevre Yoluna ilk asfalt dökülmeye başlandı. Yıllardır kentin kronikleşen sorunu haline gelen Van Çevre Yoluna ilk asfalt dökülmeye başlandı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan ve Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay ile birlikte ilk asfalt dökümünü gezdi. Burada bir açıklamada bulunan Vali ve büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 2011 yılında ihale edilen çevre yolunun hukuki itilaflardan ve olayın yargıya taşınmasından dolayı bugüne kadar geciktiğini hatırlatarak, “Geçen sene hukuki problemlerin çözülmesi ile birlikte 2011 yılında ihale edilen çevre yolunun ilgili kısmı, proje revizesi yapılarak yüklenici firmamız tarafından geçen sene dolgu çalışmalarına başlandı. Bu günde sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

İnşallah buradan Kurubaş bölgesine kadar olan kısmı bu çalışma kapsamanda biter. Tabi yol üstünde bazı yapılar var. Bunlardan bir kısmı ruhsatsız, bir kısmı ruhsatlı. Ruhsatsız yapılarla ilişkin Edremit Belediyemiz gerekli tebligatları yaptı. Onları haftaya hepsini yıktıracağız. Bu yolda kararlı bir şekilde herkes hukuki hakkını alabilir. Zaten davalarla bu güne getirildi ama bu saatten sonra artık bu yolun üzerinde engel olacak yapıları bizim mutlaka kaldırmamız gerekiyor. Ruhsatlı olanların karayoluyla uzlaşarak ve bedeli ödenerek yıktırılması gerekiyor. Kaçak olanları da belediye olarak yıktıracağız ve bu yolu Kurubaş’a bağlayacağız. Temennimiz, geri kalan ikmal ihalesinin bir an önce yapılmasını umut ediyor ve bekliyoruz” dedi.

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ise yaklaşık 10 yıldır süregelen çevre yolunun bugün itibariyle asfaltlanmaya başlamasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Artık Van'ımızın da böylesi bir çevre yoluna ihtiyacı var. Bugün itibariyle 2,5 kilometresi dökülmeye başlanan asfaltımızın 2023 yılına kadar bitirilmesi hedefleniyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Van'ımızın bir çevre yolunun olması, hem trafiğimizin rahatlatılması adına hem insanlarımızın memnuniyeti ve rahatı adına önemliydi. Bunun da bizim dönemimizde yapılmış olması bizim için ayrıca bir mutluluktur” ifadelerini kullandı. AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da, “Geçen sene dolgu malzemesi döküldü, bu sene de asfaltı dökülüyor. İnşallah 11 kilometrelik kısmı bu sene yapılacak ve Van halkımızın hizmetine sunulacak. Geri kalan kısmının da çalışmaları devam ediyor. 18. uygulamasının Edremit, İpekyolu ve Tuşba etapları devam ediyor. İnşallah Edremit’ten başlayıp Erciş’in çıkışına kadar güzel, kaliteli ve konforlu bir çevre yoluna Van kavuşacak, Van halkına hayırlı olsun” diye konuştu.

Dün başladıkları asfalt dökümünü en kısa zamanda bitirmeyi hedeflediklerini dile getiren Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay da, “İnşallah sezon sonuna kadar Kurubaş geçişine kadar olan 11 kilometrelik kısmı yetiştireceğiz. Artık çevre yolu, havaalanı pisti gibi ortaya çıkmaya başladı.

Canla başla çalışıyoruz. Çevre yolunu bir an evvel yetiştirmek için gece gündüz mesai yapıyoruz” dedi.

Yolun kamulaştırma alanı olan kısımlarında ruhsatlı ve ruhsatsız yapıların olduğunu belirten Gökçenay, “Şu an onları bekliyoruz. Onlar hukuki bir zeminde çözüldüğü zaman oraları da hızlı bir şekilde geçmeyi düşünüyoruz. İnşallah karayolları ile vatandaşlar arasındaki sorun bir an önce çözülür ve sulh içinde, rahat bir şekilde işimizi yapmış oluruz. Şuana kadar maalesef bir gecikme oldu. Van Çevre Yolu, bu konuda bir süre ihmal edildi. Bu ihmalin sebepleri çok farklıdır. En önemlisi kamulaştırma sebepleridir. Ama çok şükür bu konuda verilen destek ve özellikle Cumhurbaşkanımızın bu konuya eğilmesi ve ‘Bir an önce yapılsın’ şeklindeki talimatıyla 2023 e kadar bu yolun biteceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

