Vali Memiş: “Elleri nasırlı amcalarımız, teyzelerimiz televizyondaki sanatçılardan daha değerli”

( ERZURUM )- Erzurum’da ‘Tarla Günü’ etkinliği düzenlendi ERZURUM



- Erzurum’da TAGEM’in 30’uncu yılı kutlama etkinlikleri kapsamında ‘Tarla Günü’ etkinlikleri düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş çiftçilerin her zaman bir adım önde olduğunu belirterek, “Elleri nasırlı amcalarımız, teyzelerimiz televizyondaki sanatçılardan daha değerli” dedi.

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nca desteklenen ‘Erzurum Şartlarında Kışlık Yem Bezelyesi ve Tritikale Karışımı Ekimi ve Yaygınlaştırılması Projesi’ kapsamında düzenlenen ‘Tarla Günü’ etkinliğinde ekili ürünlerin hasadı yapıldı. Etkinliğe Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum İl Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, davetliler ve çiftçiler katıldı.

‘Erzurum Şartlarında Kışlık Yem Bezelyesi ve Tritikale Karışımının Ekimi ve Yaygınlaştırılması Eğitimi Proje’nin maliyeti 300 bin TL olup, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce yürütülüyor. Proje, Pasinler Merkez Mahallesi, Yakutiye Çiftlik Köyü ve Aşkale Ortabahçe Köyü olmak üzere toplam 3 işletmede 30 dekar alanda uygulandı. Projenin amacı ise hayvancılık sektörünün en önemli girdisi olan kaliteli kaba yemin temin edildiği kaynaklardan yem bitkileri üretim deseni içerisinde yer alan yonca, korunga ve fiğ bitkilerini destekleyecek tek yıllık baklagil konumundaki kışlık yem bezelyesinin Erzurum’da ekimini ve yaygınlaşmasını sağlayarak hayvanların kaliteli kaba yem açığının kapatılmasına katkı sağlamak. Etkinlik açılışında konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, “Tüm imkanlarımızla çiftçimizin yanındayız. Geçen sene Pasinler’den yanıma gelerek dediniz ki bizim patateslerimiz elimizde kaldık. İlçelerde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda yardımı yapıyoruz. Dedik ki bunun yerine patates dağıtalım yaptık. Sonra marketleri davet ettik Erzurum’da, bizim patateslerimizi satın dedik. Sonra bizim uygulamamız devlet politikası oldu. Erzurum’da 30-40 ton yem stoku verilirken 670 ton yem stoku sağladık. 20 ilçemizin tamamına. Yonca, korunga ve fiğ bunlar protein değeri yüksek yem bitkileri. 2.5 yıl içinde büyükbaş hayvan varlığında artış sağladık. Şuanda 850-900 bine doğru gidiyoruz kuraklığa, olumsuz şartlara rağmen” dedi.

“Magazinde yer alanlardan eli nasırlı amcam, teyzem çok daha değerli” Her zaman çiftçilerin emrinde olduklarını belirten Vali Memiş, “Bana göre güzel, verimli bir dana yetiştiren kardeşim benim gözümde sanatçı. Televizyonda ki sanatçı kadar, ressam kadar, magazinde yer alanlardan benim gözümde eli nasırlı amcam, teyzem çok daha değerli. Kaliteli patates yetiştiren çiftçimiz sanatçılar kadar değerli ve kıymetli. Üreten, vatandaşı doyuran sizlersiniz” şeklinde konuştu.

“Sosyal medyada saçma sapan şeylere itibar etmeyin aşı olun” Vali Memiş çiftçilere aşı uyarısı yaparak, “Lütfen aşılarınızı olun. 2 yıldır tüm dünya bununla mücadele ediyor. Aşınızı ihmal etmeyin herkes aşısını olsun. En koruyucu şey aşı. Sosyal medyada saçma sapan şeylere itibar etmeyin aşı olun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından çiftçilere sertifikaları verildi.

Ardından ekili alanların hasadı yapıldı. (ÖB-ÖB)