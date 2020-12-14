Vali Karaloğlu talimat verdi, Diyarbakır’da kırsal mahallelerde yapılmadık yol kalmadı - Hizmetle tanışan kırsal mahallele...

-Yol yapım çalışmaları görüntüsü

-Araçlardan görüntü

-Personellerden görüntü

-Menfez çalışmalarından görüntü

-Tabelalardan görüntü

-Kendal okutucu röportaj

-Genel ve detay görüntü



( DİYARBAKIR ) - Vali Karaloğlu talimat verdi, Diyarbakır’da kırsal mahallelerde yapılmadık yol kalmadı- Diyarbakır’da görülmemiş hizmet, kırsal mahallelerde bin 300 kilometrelik yol yapımı için start verildi- Hizmetle tanışan kırsal mahallelerin yolları, 300 personel, 120 araçla yaklaşık 7 metre genişletildi- Asfaltlanmak için güçlendirilen yollardaki hummalı çalışmalar drone ile havadan görüntülendi DİYARBAKIR



- Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun talimatları ile Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalle yollarını sıcak asfalt ile buluşturmaya devam ediyor. Kırsal mahallelerde 300 personel ve 120 araç ile bin 300 kilometrelik yol yapımı için çalışmalar sürerken, mevcut yollar 7 metre genişletildi. Asfaltlanmak için hazır hale getirilen yollardaki hummalı çalışmalar drone ile havadan görüntülendi. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kırsal mahallelerde önemli bir çalışmayı hayata geçirdi. Vali Karaloğlu, kırsal mahallelerde yapılmadık yolun bırakılmaması için ekiplere talimat verdi. Kırsal bölgelerde altyapı güçlendirme çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimi çalışmalarına başlandı. 300 personel ve 120 araçla vatandaşların daha rahat ulaşım sağlaması için seferberlik başlatan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları drone ile havadan görüntülendi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin nisan-mayıs aylarında tüm yollarda asfalt serimini tamamlayacağı öğrenildi. Son 6 ayda 100 bin ton asfaltlama yapıldı Merkez ve kırsal ilçelerde haziran ayından bu yana 100 bin ton asfaltla bakım onarım ve yeni yollar yapılırken gelecek yıl için 700 bin ton asfalt seriminin yapılacağı kaydedildi. Yolların altyapı, menfez, köprü, güçlendirme, genişletme çalışmalarının bittiğini asfaltlanmak için hava şartlarının düzelmesinin beklendiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Kendal Okutucu, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun belediyecilikten gelmesinin Diyarbakır’da daha kaliteli, sağlam ve estetik yolların yapımında önemli etken olduğunu söyledi.



Başkan Okutucu, “Valimizin geçmiş dönemde belediyecilik yapmış olması, bu işlerimizin gerçekleşmesinde daha sağlam, kaliteli olmasında önemli bir etkendir. Valimizin talimatlarıyla kırsal mahallelerimizde yol yapımı 2020-2021 yılları için bin 300 kilometresini planladık. Merkez ilçe yollarında ise toplamda 700 bin ton asfalt ile önemli yollarımızda çalışma yapmayı planladık. Valimizin haziran ayından başladığı günden bu yana toplamda 100 bin ton sıcak asfalt kullanmış bulunmaktayız. Bunun 55 bin tonu ile yeni yol yapımlarını yaptık, 45 bin ton ile merkez ve kırsal yollarımızda bakım işinde kullanıldı. Yol Yapım Daire Başkanlığı bünyesinde toplam 300’e yakın personelimiz bulunmakta, 120’ye yakın da iş makinemiz bulunmakta. Yapılan ihalelerin çoğunda yüklenici firmalarımız işe başlamışlardır. Şu anda yollarda, yol altyapı güçlendirme, yarma, dolgu, menfez sanat yapıları ve köprü çalışmaları devam etmekte. Kırsal mahalle yollarımızda yapılan çalışmalarımızda özellikle gurup mahallelerde yol genişliğini 7 metreye çıkartarak, yol altyapısını güçlendirmek için bütün çalışmaları yapmaktayız. Taş dolgu, dağ malzemesiyle stabilize yapma, temel malzemelerle güçlendirme yaptıktan sonra önümüzdeki nisan ve mayıs aylarında asfalt yapımında hazır hale getiriyoruz. Büyükşehir Belediyesince yapılacak hizmetlerin vatandaşımıza zamanında, sağlıklı olarak ulaşması noktasında vatandaşlarımızın hiçbir şüphesi olmasın. Bütün çalışmalar yapılacaktır” dedi.

(MB-YRT-



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