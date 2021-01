Uludağ’ın eteklerinde dörtnala özgürlük

-binicilik başkanı röportajı

- Uludağ’ın eteklerinde yer alan binicilik merkezinde at tutkunları ormanların içinde dörtnala özgürlüğün keyfini çıkartıyor. Eşsiz manzarada, karlı kaplı ormanlarda atların koşması havadan drone ile görüntülendi. Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı Kazancı Mahallesi’nde kurulan Tabiat Binicilik Merkezi’nde kış aylarında orman ve göl manzarasında ata binmek mümkün. Alternatif kış turizmin gözde mekanlarından olan binicilik merkezi, 2015 yılından beri halka hizmet veriyor. Farklı cinslerde 55 atın bulunduğu merkezde modern ve geleneksel okçuluk dersleri de veriliyor. Her yaştan binicilik eğitimi almak ve doğada atlarla manzaranın keyfini sürmek isteyen yerli ve yabancı turistler, her mevsim merkezi ziyaret ediyor. Pandemi sürecinde de gerekli tedbirler alınarak binicilik merkezi hizmet vermeye devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde ise sadece özel izinli lisanslı sporcular merkezden faydalanabiliyor. Merkezin yanındaki göletin etrafında dolaşan atlar da büyüleyici görüntüler oluşturdu. Tabiat Binicilik Kulübü Başkanı Şeyda Çilek Cihan, Uludağ’ın eteklerinde dört mevsim binicilik faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirterek, “Karda çok keyifli bir ortam oluyor ve her kesimden güzel ilgi görüyor. Hafta içinde kısıtlamaların olmadığı saatlerde çok rahatlıkla burada hizmet veriyor. Tesislerimizde lisanslı binicilerimiz var. Onlar özel izin alarak hafta sonu da gelebiliyorlar. Merkezimizde açık, kapalı manej, ponny maneji ve self binicilik faaliyetlerimiz var. 55’e yakın atımızla 85 civarında lisanslı binicimiz var” dedi.

“Karların altında ata binmek isteyen vatandaşlarımız bizimle iletişime geçebilirler” diyerek sözlerini sürdüren Şeyda Çilek Cihan, “Genelde kış sporları denildiği zaman ilk akla kayak geliyor. Ama bunun yanı sıra binicilik de çok farklı ve güzel bir spor dalı. Arazi ve orman turlarında at binmeyi bilmenize gerek yok. Herhangi binicilik geçmişiniz olmasına da gerek yok. Bu turlara katılmak için bir atınızın olmasına da gerek yok. Siz buraya geldiğinizde tüm binicilik ekipmanları size temin ediliyor. Profesyonel antrenör eşliğinde arazide karların üstünde at sürmenin keyfini çıkartabiliyorlar” diye konuştu.

2 yaşından itibaren self binicilik yapılabildiğini vurgulayan Cihan, “Binicilik ile ilgili her yaşa uygun at, ekipmanımız mevcuttur. Özgürlüğün keyfini sürmek, bu duyguyu yaşamak isteyen herkesi buraya davet ediyorum” dedi.

Atlara binmeyi seven bir vatandaş ise, 3 yıldır binicilik yaptığını ifade ederek, herkesi bu sporu yapmaya davet etti.



