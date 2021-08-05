TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan “Her üyemiz için bir fidan” kampanyası



- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, “Her üyemiz için bir fidan” kampanyası başlattıklarını duyurdu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Her üyemiz için bir fidan” kampanyası başlattıklarını bildirdi. Hisarcıklıoğlu yaptığı paylaşımda, “Yanan ormanlarımızı eski haline kavuşturmak Daha yeşil bir Türkiye için TOBB, 365 Odamız ve Borsamız, 64 Sektör Meclisimiz, 81 ildeki Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarımız olarak 1.5 milyon üyemiz adına 1.5 milyon fidan bağışında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. (MMD-

