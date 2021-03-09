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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
TİFLİS - Gürcistan'da Nevruz Bayramı'na doğru

TİFLİS - Gürcistan'da Nevruz Bayramı'na doğru

- Genel görüntülerGürcistan'da Nevruz Bayramı'na doğruTİFLİS (AA) - Türk dünyasında "doğanın uyanışı" olarak adlandırılan Nevruz Bayramı'nın habercisi olarak bilinen önemli günlerden 3. Yel Çarşambası, Gürcistan'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.Çoğunlukla Azerbaycanlıların yaşadığı Kvemo Kartli bölgesindeki Mollaoğlu ile Kvemo Sarali köylerinde yüzlerce kişinin katılımıyla, nevruz öncesi kutlanan ve çarşamba akşamlarından üçüncüsü olan "Yel Çarşambası" vesilesiyle kutlama programları gerçekleşti.Her iki köyde ayrı ayrı düzenlenen programlarda, çocukların ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla özel olarak hazırlanan alanlarda, baharın gelişiyle ilgili kısa tiyatro oyunları sahnelendi.Yel Çarşambası gününün ateşi yakıldığı, kutlamaya katılanların ateşin üzerinden atlayarak dans ettiği programlarda, Türk, Gürcü ile ve Azerbaycan şarkıları söylendi, şiirleri okundu. - "Nevruz, 'yeni günün ve baharın gelmesi' demektir"Mollaoğlu köyündeki programda bir konuşma yapan yerel sivil toplum kuruluşu Yeni Düşünce Enstitüsü Başkan Yardımcısı Kamran Efendiyev, baharın habercisi Nevruz'un Gürcistan'da da resmi bir bayram olarak kutlanmasını arzu ettiklerini belirtti.
Efendiyev, "Biz isteriz ki yaşadığımız güzel Gürcistan'da Nevruz Bayramı'nı herkesle, tüm toplum ile kutlayalım, çünkü nevruz, 'yeni günün ve baharın gelmesi' demektir." diye konuştu.
Gürcistan'da Azerbaycan asıllı vatandaşların çoğunlukta yaşadığı bölgelerde, Nevruz Bayramı 21 Mart'ta kutlanacak.Yeni tip koronavirüs (kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında etkinliklerin detaylarının henüz belli olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Sivil Toplum Kuruluşu Koronavirüs Nevruz Sivil Toplum Öğrenciler 

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