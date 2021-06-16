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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - Şarkıcı Rafet El Roman'ın vefat eden babasının cenazesi toprağa verildi

TEKİRDAĞ - Şarkıcı Rafet El Roman'ın vefat eden babasının cenazesi toprağa verildi

- Cenazeden görüntüler - Namazdan detaylarŞarkıcı Rafet El Roman'ın vefat eden babasının cenazesi Tekirdağ ’da toprağa verildiTEKİRDAĞ (AA) - Şarkıcı Rafet El Roman'ın vefat eden 90 yaşındaki babası İsmail Yaşdut'un cenazesi Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesinde toprağa verildi.
Yaşadığı Almanya'nın Frankfurt kentinde hayatını kaybeden Yaşdut'un cenazesi ailenin akrabalarının yaşadığı Çerkezköy ilçesine getirildi.
Caneze, Bahçeli Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Yaşdut Bahçeli Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye Rafet El Roman, Yaşdut ailesi, sanat dünyasından isimler, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze Mazda Sanat Dünyası 

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