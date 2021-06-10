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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tekirdağ’da 23 metreküp müsilaj toplandı

Tekirdağ’da 23 metreküp müsilaj toplandı

Salyalardan detaylar

Mefhum 

-Temizleme çalışmaları
-Temizleme çalışmalarını izleyen vatandaşlar
-Çevre ve İl Müdürünün konuşması
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Müsilaj konusunun ilk ortaya atıldığı Tekirdağ’da 23 metreküp müsilaj denizden temizlenerek, bertaraf edildi. Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tohumcu, “7 gün 24 saat mesai mefhumu gözetmeksizin ilimizde temizlik çalışmalarına devam edilmektedir” dedi.
Temizleme çalışmalarının olduğu Tekirdağ'da salyalar büyük oranda temizlenirken, akşam saatlerinde kirli salya Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında yeniden yüzünü gösterdi. Bölgeye kısa sürede salya temizleme teknesi ve bariyeri gönderilmesi üzerine alanda temizleme çalışmaları başlatıldı.23 metreküp toplandıİlk günden bu yana Tekirdağ kıyılarında toplamda 23 metreküp müsilaj toplandı. Çevreden geçen vatandaşlarda zaman zaman film izler gibi temizleme çalışmalarını izledi. Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu da alana gelerek, temizleme çalışmalarını inceledi. Tohumcu burada gazetecilere yaptığı açıklamada, “Denizde temizlik çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda, 23 metreküp müsilajı denizden temizledik. 7 gün 24 saat mesai mefhumu gözetmeksizin ilimizde temizlik çalışmaları devam edilmektedir” dedi.
Müsilajı öncellikle deniz yüzeyinde bir araya getirmeye çalıştıklarını dile getiren Tohumcu, “Tabi müsilajı öncellikle bariyerler yardımıyla deniz yüzeyinde hapsetmeye çalışıyoruz. Bariyerlerle bunu kıyıya doğru sürüklemeye çalışıyoruz. Daha sonra pompalarla bu müsliajı tanklara alıyoruz. Tanklara biriktirdiğimiz müslajı daha sonra müsilajın bertarafını sağlamaktayız” ifadelerini kullandı.
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