Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
Tehlikeye aldırış etmeden yangına böyle müdahale ettiler
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Tehlikeye aldırış etmeden yangına böyle müdahale ettiler

Tehlikeye aldırış etmeden yangına böyle müdahale ettiler

Alevlerin biranda yol kenarına çıkması

Taşağıl Yangın Orman Yangını Şiddetli Rüzgar Yükselen 

-Vatandaşlar kaçması
-Ekiplerin koşmaları
-Alevlere su sıkmaları
-Arazözlerden su sıkmaları
-Yoğun duman altında çalışmaları
-Soğutma çalışması

( ANTALYA )- Ekipler tehlikeye rağmen söndürme çalışmalarına devam etti- Yaşanan panik anları anbean kameralara yansıdı ANTALYA

- Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında yola kadar çıkan alevleri söndürmek isteyen ekipler büyük tehlike atlattı. Manavgat ilçesinde 5 gün önce öğle saatlerinde 4 noktada aynı anda başlayan yangın Taşağıl bölgesinde etkisini sürdürüyor. Çok sayıda ekip,vatandaş karadan söndürme çalışmaları yürütüyor. Vadi içinden yükselen alevler şiddetli rüzgar nedeniyle yol kenarına kadar yaklaştı. Yangının yoldan üst bölgeye sıçramasını engellemek için ekipler canla başla mücadele ediyor. Arazöz ve su tankerlerinden yapılan müdahaleye rağmen alevler biranda yol kenarından yükselmeye başladı.
Yol kenarındaki arazözler yoğun duman altında ve tehlikede kalırken mücadeleden vazgeçmedi. İtfaiye ekipleri yükselen alevleri söndürme anları ve yaşanan panik anları an be an kameralara yansıdı. Yangın taşağıl bölgesinde etkisini devam ettiriyor. (İA-
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı