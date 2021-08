Tehlikeye aldırış etmeden yangına böyle müdahale ettiler

-Vatandaşlar kaçması

-Ekiplerin koşmaları

-Alevlere su sıkmaları

-Arazözlerden su sıkmaları

-Yoğun duman altında çalışmaları

-Soğutma çalışması



( ANTALYA )- Ekipler tehlikeye rağmen söndürme çalışmalarına devam etti- Yaşanan panik anları anbean kameralara yansıdı ANTALYA



- Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında yola kadar çıkan alevleri söndürmek isteyen ekipler büyük tehlike atlattı. Manavgat ilçesinde 5 gün önce öğle saatlerinde 4 noktada aynı anda başlayan yangın Taşağıl bölgesinde etkisini sürdürüyor. Çok sayıda ekip,vatandaş karadan söndürme çalışmaları yürütüyor. Vadi içinden yükselen alevler şiddetli rüzgar nedeniyle yol kenarına kadar yaklaştı. Yangının yoldan üst bölgeye sıçramasını engellemek için ekipler canla başla mücadele ediyor. Arazöz ve su tankerlerinden yapılan müdahaleye rağmen alevler biranda yol kenarından yükselmeye başladı.

Yol kenarındaki arazözler yoğun duman altında ve tehlikede kalırken mücadeleden vazgeçmedi. İtfaiye ekipleri yükselen alevleri söndürme anları ve yaşanan panik anları an be an kameralara yansıdı. Yangın taşağıl bölgesinde etkisini devam ettiriyor. (İA-