- TBB Başkanı Şahin: “Artık şehirler güvenli ve sağlık olmak zorunda”

- Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Herkese bisiklet hediye ediyoruz, her çocuğu teşvik ediyoruz. Bunu yaptığımız zaman bisiklet görünür olmaya başladı.

Bir yerden başlayıp, şehri bunu hazırlamamız gerekiyor. Artık şehirler güvenli ve sağlık olmak zorunda” dedi.

Başkan Fatma Şahin, “Sürdürebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenlik Hareketlilik” temasıyla düzenlenen 2021 yılı Avrupa Hareketlilik Haftası tanıtım toplantısına katıldı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Başkan Şahini dünyanın küresel bir sorunla karşı karşıya olduğunu belirterek, “ Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğer biz güçlü sağlık altyapısını koymamış olsaydık eğer sosyal güvenlik çatımız bu kadar güçlü olmasaydı biz bu kadar hızlı sonuca ulaşamazdık. Çünkü dünyayı tanıyarak ve her ülkedeki yakın gelişmeleri takip eden biri olarak şunu söylüyorum ki bizim ülkemizde doğan her çocuk sigortalı doğuyor. 18 yaşında kadar her sağlık sisteminden istifade ediyor. İşçinin, çiftçinin, işverenin çocuğu ayırt edilmeden herkes bu sistemin içine dahil ediliyor” dedi.

Çevreye duyarlı, insanlı saygılı kalkınma modelinin hayata geçirilmediği sürece sorununun devam edeceğini söyleyen Başkan Şahin, “Eğer hala dünyada temiz su bulamadığı için ölen binlerce çocuk varsa, eğer bin doların altında yaşayan binlerce insan varsa bu sorun devam ediyor demektir. Hala aşıya ulaşmakta zorluk yaşayan ülkeler varsa, bu sorun devam ediyor demektir. İşte o zaman biz bugün yaptığımız şeyi yapacağız. Bunlar bir sonuç. Pandemi bir sonuç, maske bir sonuç. Bugün korona diye gelecek yarın başka bir isimle gelecek. Bugün ağzımızdan burnumuzdan gelecek yarın belki bağırsaklardan gelecek. Bizim için önemli olan koruyucu önleyici tedbir” değerlendirmesinde bulundu. Başkan Şahin, doğayı korumanın artık bir zorunluluk olduğunu belirterek, “Artık bu ben bisiklete binsem de binmesem de olur mu meselesinin çok önünde bir mesele. Çok hayati bir mesele. Dünya bizim evimiz. Bizim dünyayı korumamız gerekiyor” diye konuştu.

Avrupa Birliği ile ortak proje yürüttüklerini ve Arkeoloji Enstitüsü kuracakları bilgisini veren Şahin, teknik altyapısının tamamlandığını kaydetti.

Gaziantep’te 130 kilometrelik su projesi yaptıklarının altını çizen Şahin, “Eğer 500 bin mültecinin geldiği Gaziantep’te 130 kilometrelik su projesini yapmamış olsaydık bugün şehrin suyu yoktu. Maske mesafe diyoruz ama su yok. Olmayan su en pahalısı” dedi.

Programa Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ve Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da katıldı.

