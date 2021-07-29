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Tatile giden Adanalı gençler, yangına müdahale etti
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tatile giden Adanalı gençler, yangına müdahale etti

Tatile giden Adanalı gençler, yangına müdahale etti

Gençlerin yangına müdahalesi

Yangın Tatİl Yangına Müdahale 

-Yangından görüntüler

( ANTALYA ) ANTALYA

- Adana’dan tatil için Olimpos’a giden gençler, Manavgat’ta çıkan yangına itfaiyeyle birlikte müdahale etti. Antalya’nın Manavgat ilçesinde dün saat 12.05’de çıkan ve rüzgarında etkisi ile yerleşim yerlerine sıçrayan yangın devam ediyor. Adana’dan tatil için Olimpos’a giden Samet Yalçınkaya (31), Ömer Yalçın (24) ve Tunus Karsandık (27) yangını görüp itfaiyeyle birlikte müdahale etti. 3 gencin itfaiyenin hortumlarıyla yangına müdahale anıysa saniye saniye görüntülendi. Canları pahasına yaklaşık 4 saat boyunca yangına müdahale eden gençler, yangının daha da büyümesi ve havadan müdahalenin başlamasıyla birlikte bölgeden ayrıldı. (UMT-
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