Sönmüş yanardağ gölünde rafting yaptılar

Şırnaklılar kurban bayramını yaylada geçirdi ŞIRNAK



- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki doğal göl vatandaşların akınına uğradı. Havaların ısınmasıyla beraber Şırnaklılar serin yaylalarda rafting yaptı. Hakkari, Van ve Şırnak üçgeninde bulunan dev sönmüş volkan gölüne vatandaşlar kurban bayramının son gününe kadar piknikler yaparak geçirdi. Beytüşşebap ilçesine 30 kilo metre uzaklıkta bulunan yeşilöz köyü faraşin yaylasındaki çalyan gölüne ülkenin dört bir yanından gelen doğa severler aileleriyle beraber göl etrafında çadır kurup piknik yaptı. 3 bin rakımlı yaylada kar sularından beslenen buz gibi göle her yıl olduğu gibi bu yılda ilçede faaliyet gösteren kato rafting ve doğa sporları kulübü sporcuları eğitimlerine burada devam ediyor. yarışlara Şırnak ilini temsil etmek amacıyla katıldıkları yarışlarda dereceler elde eden sporcular bu yıl kuraklık etkisiyle Habur çayında su kalmayınca göl başında rafting yaparak hem antrenman yaptı, hem de göl kenarında bulunan vatandaşları bota bindirerek güzel bir bayram geçirdi. Ailesiyle beraber piknik için göle gelen Dılgeş Aslan adında bir vatandaş her yıl bayramlarını burada kutladıklarını söyledi.



‘’konumu ihtibriyle çok güzel bir yerde olan doğal göle bir çok vatandaş geliyor bizde her yıl burada piknikler yapıyoruz. Muhteşem doğası ve havası bizi buraya çekiyor. Her yerden vatandaşlar geliyor. Şansımıza bu gün sporcular geldi. sporcularla beraber ilk defa rafting yaptık. Kato rafting sporcularına destek verilmeli hepsi çok başarılı sporcu Beytüşşebap’ta ilk defa böyle bir kulüp her alanda tanıtımımızı yapıyor. çok teşekkür ederim.’’ dedi.

Kato rafting ve doğa sporları kulübü başkanı Serdar Gükçe ise şu ifadeleri kullandı. ‘’Van, Hakkari ve Şırnak sınırları içinde bulunan dev sönmüş volkan gölünde her yıl antrenman yapıyoruz. Bu yıl birçok etkinlik yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Sporcularımızı bu gölde eğitiyoruz. Gelen vatandaşları da botla dolaştırıyoruz. Güzel vakit geçiriyorlar herkesi bu güzel yerlere davet ediyorum. Son olarak ekipman eksikliğimiz var inşallah yetkililerimiz bize bu anlamda destek verir. ’’diye konuştu.

Buz gibi suda yüzen çocuklar ise gün boyunca hem rafting yaptı hem de kar sularından beslenen gölde yüzmenin tadını çıkardı.