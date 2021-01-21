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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Soğuk havalarda sokak hayvanlarına Nilüfer Belediyesi sahip çıkıyor

Soğuk havalarda sokak hayvanlarına Nilüfer Belediyesi sahip çıkıyor

köpeklerden detaylar

Köpek Sokak Hayvanı Kış Mevsimi Hayvan Sokak Hayvanları 

-başkan Turgay Erdem'in köpeklere mama vermesi
-mama kapından detaylar
-köpeğin mama yemesi
-Başkan Turgay Erdem röportajı

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da kış mevsiminin sert geçtiği bugünlerde Nilüfer’de sokak hayvanları düzenli olarak besleniyor. Çetin kışta sokakta yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlara Nilüfer Belediyesi sahip çıkıyor. İlçe merkezi ve kırsal alanlar başta olmak üzere ekipler her gün muntazaman 80 kilogram mamayı sokak hayvanlarına veriyor. Belediyeye ait 47 beslenme odağı, 37 kedi evinin yanı sıra ekipler sokakta ve kırsal alanda bulunan hayvanları besliyor. Sokak hayvanlarına mama veren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu bu dönemlerde kırsaldaki, sokaktaki hayvanlarımıza her zaman mama desteği sağladık. Bu kış şartlarında onların yiyeceğe ulaşmaları zor. Arkadaşlarımız günde 80 kilogramdan fazla mamayı sokak canlarına dağıtmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da biz elimizden geleni yapacağız. Çok hassas vatandaşlarımız var. Bu arada onlar da katkılarını sürdürüyorlar. Özellikle kırsal alanda çok fazla sokak hayvanımız var. Bunlara yılın her günü desteğimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

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