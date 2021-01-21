Sivaslı çoban, koyunların su içmesi için donan yalağın buzunu kürekle kırdı

-koyunların beslenmesi

-buz tutan yalağın buzunun kırılması

-Çoban Haydar Deniz röp.



( SİVAS -ÖZEL)- Sivas’ın Ulaş ilçesine bağlı Kurtlukaya köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan yetiştiriciler, soğuk havanın etkisini arttırmasıyla zor günler yaşıyor SİVAS



- Sivas’ın Ulaş ilçesine bağlı Kurtlukaya köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan yetiştiriciler, soğuk havanın etkisini arttırmasıyla zor günler yaşıyor.Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta hissedilir hava sıcaklığı eksi 25 dereceye kadar düştü. Soğuk hava küçükbaş hayvan yetiştiricilerine de zor günler yaşatıyor. Ulaş ilçesine bağlı Kurtlukaya köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Haydar Deniz'de bu zorlukları yaşayan yetiştiricilerden. Hayvanlarını ağılda besleyen Deniz, koyunların yağlanmaması için her gün onları dondurucu soğukta araziye çıkartıp yürütüyor, kar üzerinde yemliyor. Su içmeleri isin ise yalağın buzunu kürekle kırmak zorunda kalıyor.Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Haydar Deniz, kış aylarında zor günler geçirdiklerini belirterek, “30 yaşından sonra köyden İstanbul’a gittim. Orada 20 sene kaldıktan sonra tekrar köye döndüm ve 5 senedir de hayvancılık yapıyorum. Kışın karla uğraşıyoruz, hayvanları sabah, öğle, akşam yemliyorum kapının önünde suluyorum bazen de aşağı tarafta kürünlerimiz var orada suluyorum illa ki zorluğu oluyor. Köyde diğer oturan insanlar da hayvancılık yapıyor. Yapacağımız başka bir iş yok ticaret amaçlı hem baba mesleğimiz olduğu hem de merakımız hevesimiz olduğu için bu işi yapıyorum. Zorluğuna rağmen kazandığım para hemen hemen bu işi yaptığıma değiyor. Karın ilk yağdığı gün hayvanları yayıyordum ama bu 3-4 gün içinde yerler don olduğu için yaymıyorum, ondan dolayı götürmüyorum. Hayvanları çağırdığım zaman cebime buğday koyuyorum onu gördüklerinde koşa koşa geliyorlar sesimi tanıyorlar. Başkası çağırdığında sesine alışık olmadıkları için şaşırırlar gelmezler. Ama cebine buğday koyup her gelenin ağzına verdiğin zaman alışıp daha da peşini bıkamazlar. Kürünler buz tuttuğu için koyunlar su içemiyor o yüzden buzunu kırıp dışarı doğru atıyorum“ dedi.





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