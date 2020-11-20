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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Sivas’ta yüksek kesimlerde sis ve kar yağışı etkili oldu, karın tadını ise çocuklar çıkarttı

Sivas’ta yüksek kesimlerde sis ve kar yağışı etkili oldu, karın tadını ise çocuklar çıkarttı

Araçlardan detay

Kar Topu Kar Yağışı 

-Kar yağışı ve sisten görüntü
-Çocukların kar topu oynaması
-Beyaza bürünen yüksek kesimler
-Vatandaşlar röportaj

( SİVAS -ÖZEL-EK)- Sivas’ın Kangal ilçesinde etkili olan sis ve kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken çocukları ise mutlu etti. SİVAS

- Sivas’ın Kangal ilçesinde etkili olan sis ve kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken çocukları mutlu etti.Sivas’ın yüksek kesimleri sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Kangal ilçesinde bulunan Bin 700 rakımlı Yağdonduran geçidindeyse etkili olan kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Beyaza bürünen Deliktaş köyündeyse kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar doyasıya kar topu oynadı. Kar yağışının önümüzdeki günlerde etkili olacağı tahmin ediliyor.
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