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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
SİVAS - Boz ayı ailesinin banyo keyfini fotokapan görüntüledi

SİVAS - Boz ayı ailesinin banyo keyfini fotokapan görüntüledi

- Boz ayı ailesinin neşeli halleri ve banyo keyiflerinin fotokapan tarafından görüntülenmesi - Ayıların küvette banyo keyfiBoz ayı ailesinin banyo keyfini fotokapan görüntülediSİVAS (AA) - Tunceli'nin Nazmiye ilçesinde boz ayı ailesinin neşeli halleri ve banyo keyfi fotokapana yansıdı.Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü, yaban hayatını desteklemek ve su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bölge müdürlüğü sorumluluk sahasındaki birçok araziye sıvat yerleştirdi.Tunceli'nin Nazmiye ilçesinde kırsala yerleştirilen sıvatın içine giren boz ayı ve 2 yavrusunun banyo yapmaları bölgedeki fotokapanca görüntülendi.Fotokapana yansıyan görüntülerde, boz ayı ailesinin su ihtiyacını giderdikten sonra sıvatın içine girip eğlenmesi yer alıyor. Ayıların zaman zaman da fotokapanla oynadıkları görülüyor.

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