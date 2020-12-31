Şırnak yaylalarında zorlu yaşam...3 yıldır tek başına yaylada hayat sürdürüyor

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( ŞIRNAK -ÖZEL)- Faraşin Yaylasında tek odalı bir evde kalan Abdulmenav Aslan'ın yardımına Mehmetçik koşuyor ŞIRNAK



- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı Faraşin Yaylasında 3 yıldır tek başına kalan Abdulmenav Aslan, 40 koyun ve 3 atıyla zorlu şartlara meydan okuyarak yaşamaya devam ediyor. Tek odalı bir evde kalan Aslan’ın yardımına Mehmetçik koşuyor.Beytüşşebap ilçesinde bulunan 2 bin 650 rakımlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasında 3 yıldır tek başına kalan Abdulmenav Aslan, yaz kış köyünden ayrılmıyor. Eşi ve çocukları Van’da kalan Aslan, yıllardır derme çatma evinde koyun ve atlarıyla yaşam mücadelesi veriyor. Tek odalı bir evde kalan Aslan’ın yardımına Mehmetçik koşuyor. Yüksek rakımlı yaylada bulunan askeri üs bölgesindeki Mehmetçik yakacak odunu kalmayan vatandaşın imdadına koşarak kömür ve odun tedarik ediyor. Her türlü ihtiyacını askeri üs bölgesinden karşılayan vatandaş aynı zamanda balık avlayarak yaşamını sürdürüyor. Yüksek rakımlı köy aynı zamanda yayla olduğu için 5 ay boyunca kar nedeniyle beyaza bürünüyor.Köyünden ayrılmak istemediğini belirten Aslan, "Yıllardır buradayım. Ailem Van’da kalıyor. Yaz aylarında geliyorlar bense burada tek başımayım çok seviyorum buraları. 40 koyun ve 3 atım 1 köpeğim var. Onların yanında mutlu oluyorum. İşlerim sürekli aynı çok şükür, buradaki komutanlarımıza çok teşekkür ederim. Bana her türlü yardımı yapıyorlar. Odunum bitmişti bana kömür ve odun getirdiler. Bazen balık tutuyorum. Benden uzakta olan 3 aile daha var. Onların çocukları yanlarında benim çocuklarım ise Van’da" dedi.





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