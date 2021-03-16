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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Şırnak'ta yaylalar açıldı, çiftçiler büyükbaş hayvana rağbet arttı

Şırnak'ta yaylalar açıldı, çiftçiler büyükbaş hayvana rağbet arttı

ahırdan ve hayvanlardan genel görüntü

Büyükbaş Hayvanlar İlkbahar Büyükbaş Hayvan Hayvancılık Hayvan 

-hayvanlara küpe işlemi yapılması
-röportajlar

( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK

- Şırnak'ta devletin kararlı operasyonlarıyla biten terörün ardından çiftçiler dağlık alanda rahatça çalışmaya başladı.
Bölgede yaylaların da açılması ile vatandaşlar, dağlık arazilerde büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yöneldi. Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde terörün kökünün kazınmasıyla yaylalar vatandaşlara açılmaya başlandı. Bölgede gönül rahatlığıyla gezip çalışan çiftçiler de dağlık arazilerde büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine başladı.
Dilgeş Aslan isimli bir vatandaş, 16 yıldır hayvancılıkla uğraştıklarını ancak son yıllarda büyükbaş hayvan aldıklarını söyledi.

Aslan, "2006 yılından beri bu işi yapıyorum. İlçemizde yayla çok olduğundan besicilik de fazla. İlkbahar aylarında veteriner hekimler hayvanlarımız zarar görmesin diye aşılama yapıyor. 6 ay boyunca yaylalarda kalıyoruz. Mayıs ayında yaylaya çıkacağız. Coğrafyamız hayvancılığa elverişli" dedi.
Beytüşşebap İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim Türkün Can Kırmızı ise "Bakanlığımızın belirlediği program çerçevesinde şap ve çiçek aşılarını yapıyoruz. Doğan buzağılara kimlik için küpe takıyoruz. Diğer konularda da vatandaşlarımızla beraberiz. Beytüşşebap yaylalarında büyükbaş hayvan artışı var. Bitki örtüsü çok güzel bir coğrafya, vatandaşlarımızın koyun keçi ve büyükbaş hayvanlar için çok elverişli şu ana kadar ilçe genelinde 600’e yakın aşı yaptık" diye konuştu.

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