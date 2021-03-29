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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Şırnak'ta ters laleler çiçek açtı: Koparana 60 bin lira ceza kesiliyor

Şırnak'ta ters laleler çiçek açtı: Koparana 60 bin lira ceza kesiliyor

ters lale bahçesi

Endemik Para Cezası Karla Mücadele Biyoloji 

-filizlenen ters lale
-çiçek açan ters lale
-röportaj

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ta baharın gelişiyle birlikte ters laleler çiçek açtı. Ters laleleri koparanlara, 'biyolojik çeşitliliği tahrip etme' suçundan 60 bin 163 lira para cezası kesiliyor. Beytüşşebap ilçesinde 4 ay boyunca karla mücadele eden vatandaşlar ters lalelerin çiçek açmasıyla baharı yaşamaya başladı.
İlçeye bağlı Başaran köyünde havaların ısınmasıyla beraber dağlarda ve bahçelerde 20 gün boyunca yaşayabilen renk renk ters laleler çiçek açtı. Sıcak havalarla birlikte topraktan filizlenen çiçekler, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ters lalenin çiçek açtığını belirten Cengiz Gökçe isimli vatandaş köylerde zorlu bahar çalışmaları başladığını söyledi.

Gökçe, "İlçemizde çok kar yağıyor. Kışın bitmesi ve baharın gelmesini çiçeklere bağlıyoruz. Ters lale çiçek atçı mı bahar gelmiş demektir. Çığ ve karların erimesi baharın geldiğini söylüyor. Güzel fotoğraflar çekiyoruz. Bahar havası işlerin başladığı anlamına geliyor" dedi.
Öte yandan endemik tür olan ters laleleri koparanlara, 'biyolojik çeşitliliği tahrip etme' suçundan 60 bin 163 lira para cezası kesiliyor. (SG-YRT-
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