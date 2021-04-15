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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sinop’ta yağmurun karları eritmesiyle taşkın riski yaşandı.. Deniz iki renge büründü

Sinop’ta yağmurun karları eritmesiyle taşkın riski yaşandı.. Deniz iki renge büründü

Debisi yükselen çayın havadan görüntüsü

Gine Uttu Erimli Yağan Yükselen 

-2 renge bürünen denizin havadan görüntüsü
-Çayın kenarında martılardan detaylar

( SİNOP -DRONE) SİNOP

- Sinop’ta dün gece yağan yağmurun da etkisiyle eriyen kar Karasu Çayı’nın debisini yükseltti. Yaşanan taşkın riski çevre sakinlerini korkuttu. Çamur rengini alan akarsuyun denize döküldüğü nokta 2 farklı renge büründü. Sinop dün gece saatlerinde yoğun yağmur yağışı aldı. Yağan yağmur dağlarda karların erimesine sebep oldu. Geniş bir havzaya sahip olan Karasu Çayı da eriyen kardan nasibini aldı. Eriyen kar suları beraberinde alüvyonlu toprağı da taşıyarak Karasu Çayı’nın debisini yükseltti. Debisi yükselen çaydan çevreye taşkın riski oluştu. Çevre sakinleri büyük korku yaşadı. Çayın Akliman’da Karadeniz’le buluştuğu noktada denizin maviliği kayboldu. Deniz büyük bir alanda çamur rengine büründü. Maviliği ise açıklarda görülebildi. 2 renge bürünen deniz havadan görüntülendi. Sinop Mertoğlu Köyü Muhtarı Mustafa Ünlü, “Dün gece yağan yağmurun da etkisiyle Erfelek’in yüksek kesimlerinden gelen karların erimesi Karasu Çayı’nın debisinin yükselmesine neden oldu. Herhangi bir mal zararı olmadı. Sular Akliman sahillerini çamura buladı. Toprağın en verimli alanı da bununla birlikte denize sürüklendi” dedi.
Vatandaşlar da denizin 2 renge bürünmesinin birkaç yılda bir olduğunu söylediler.
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