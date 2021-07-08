Siirt belediyesi ve ilçe belediyelerine araç hibe edildi

-Duanın okunması

-Programdan detay görüntü



( SİİRT ) SİİRT



- Siirt Belediyesi, ilçez ve belde belediyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe olarak aldığı iş makineleriyle birlikte araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kent merkezi, ilçe ve beldelerde yaşayan vatandaşlara daha iyi, hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Siirt Belediyesine bir adet büyük çöp kamyonu, bir adet küçük çöp kamyonu, bir adet kanal temizleme aracı, bir adet ekskavatör, bir adet büyük kanal kazıcı (loder) ve bir adet yol süpürme aracı, Kurtalan Belediye Başkanlığına bir adet büyük, bir adet küçük çöp kamyonu ve Baykan Belediye Başkanlığına bir adet büyük çöp kamyonu hibe edilerek, hizmete sunuldu. Siirt İl Özel İdaresi araç parkında düzenlenen törende konuşan Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığını ilimiz ve ilçelerine tahsis edilen araçların toplam maliyeti yaklaşık 5 buçuk milyon TL’dir. Başta Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, bu araçların temini noktasında bize yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah kaza bela vermesin 2021 yılı 2020 yılından farklı olacak. Bir atılım bir yatırım yılı olacak. İnşallah önümüzde ki sene 2022 senesi daha da bereketli daha güzel bir yıl olacak” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu tarafından okunan duanın ardından, yeni araçlar için kurban kesildi.

