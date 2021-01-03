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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı görenleri mest etti

Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı görenleri mest etti

kuşlardan görüntü

Kamera Sığırcık Gökyüzü Cep Telefonu 

-detay görüntüler

( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde sığırcık sürüsü, gökyüzünde görsel şölen sundu. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Halkapınar mezrasında bulunan göletin üzerinde sığırcık kuşları çevredeki vatandaşlara eşsiz görsel şöleni sundu. Gökyüzünde figürler çizerek dans eden sığırcık kuşlarını gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı. Hayranlık içerisinde kuşların dansını izleyen vatandaşlar, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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