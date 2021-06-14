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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sıcak havaya rağmen erimeyen kar tünelleri görenleri şaşırtıyor

Sıcak havaya rağmen erimeyen kar tünelleri görenleri şaşırtıyor

Ziyaretçilerin kar yemesi

Ziyaretçiler Yağan Irak 

-ziyaretçilerin kar poşetlemesi
-ziyaretçilerin fotoğraf çekmesi
-ziyaretçilerin tünele girmesi
-tünelin genel görünümü

( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK

- Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde yaylalarda haziran sıcaklarına rağmen erimeyen kardan tüneller görenleri hayran bırakıyor. Özellikle fotoğraf çekmek için bölgeye gelen ziyaretçiler, yazın kavurucu sıcaklarından kardan tünellerin içine girerek kurtuluyor.Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde yaklaşık 3500 rakımlı yaylada kış aylarında yağan kar, haziran sıcaklarında tünellere dönüşüyor. Doğa harikası tüneller, yöre sakinleri kadar doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, serinlemek için kar tünellerinin içine giriyor. Vatandaşlar bir süre kaldıkları tünelin içinden üşüyerek çıkıyor.
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