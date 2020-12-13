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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
SARAYBOSNA - İstanbul'u ziyaret eden Bosnalı gazeteciler, salgın tedbirlerini yerinde gördü

SARAYBOSNA - İstanbul'u ziyaret eden Bosnalı gazeteciler, salgın tedbirlerini yerinde gördü



: - Nirvana Imamovic'in açıklaması - Elma Odobasic'in açıklaması - Indira Hamzic'in açıklamasıİstanbul'u ziyaret eden Bosnalı gazeteciler, salgın tedbirlerini yerinde gördü - Bosnalı gazeteci Nirvana Imamovic: - "İstanbul'a şimdi gitmek şehrin güzelliklerini kalabalık olmadan, yakından görme imkanı sunuyor. Kendinizi İstanbul'da önemli biri gibi hissediyorsunuz. Şehir sizin" - Elma Odobasic: - "Havaalanına vardığınız andan itibaren hijyen standartlarını görüyorsunuz. Endişelenmenizi gerektirecek hiçbir şey yok"SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersekli gazeteciler, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadelesini yerinde görme imkanı buldu.Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde geçen hafta İstanbul'u ziyaret eden Bosnalı gazeteciler, Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu ve salgın tedbirlerinin üst düzeyde yürütüldüğünü aktardı.İstanbul'a seyahat eden 11 gazeteciden biri olan Nirvana Imamovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son dönemde kısmi sokağa çıkma yasağı uyguladığından haberdar olduğunu belirterek "İstanbul'a gideceğimize inanamadım. Şehrin bütün güzelliklerini görebileceğim söylendi." dedi.
İstanbul'a vardığında inanılmaz bir organizasyonla karşılaştığını aktaran Imamovic, "Bosna Hersek'te bizler sık sık maskemizi burnumuzun altına indiririz ancak İstanbul'da öyle bir şey yoktu. Her adımda maskemizi doğru takmamız konusunda uyarıldık." diye konuştu.
Imamovic, sokağa çıkma yasağından turistlerin muaf tutulduğuna işaret ederek "İstanbul'a şimdi gitmek şehrin güzelliklerini kalabalık olmadan, yakından görme imkanı sunuyor. Kendinizi İstanbul'da önemli biri gibi hissediyorsunuz. Şehir sizin." ifadesini kullandı. - "Havaalanına vardığınız anda hijyen standartlarını görüyorsunuz"Bir diğer gazeteci Elma Odobasic, Türkiye'nin sağlık sistemi ve salgınla mücadelede gösterdiği gelişme karşısında İstanbul'a seyahat etmekten bir an bile tereddüt etmediğini söyleyerek "Havaalanına vardığınız andan itibaren hijyen standartlarını görüyorsunuz. Endişelenmenizi gerektirecek hiçbir şey yok." dedi.
İstanbul'un güçlü bir şehir olduğunun altını çizen Odobasic, şehirdeki camilerden etkilendiğini ve insanların her zaman güler yüzlü olduğunu söyledi.

Indira Hamzic de Türkiye'nin son derece güvenli bir ülke olduğunu belirterek "Türkiye'ye giriş yaptığınız andan itibaren bir turist olarak sağlığınız için her şeyin düşünüldüğünü görüyorsunuz. Öte yandan, sokağa çıkma yasağı başlamadan önce insanlar sokak hayvanlarını düşünüp, onlara su ve yiyecek bırakıyor." diye konuştu.
Salgın tedbirlerine harfiyen uyulduğunu anlatan Hamzic, "İstanbul'a geldiğinizde şehrin büyüsüne kapılıyor ve ondan başka bir şey düşünemiyorsunuz." dedi.

Koronavirüs Alabalık Sokağa Çıkma Yasağı Sağlık Sistemi Sokak Hayvanları 

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