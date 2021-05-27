Şanlıurfa’nın bozkırlarının biyolojik yapısı tanıtıldı

-tanırım merkezi gezisi

-arazide endemik bitki aranması

-bulunması

-yapılan röportajlar

-tarihi ve turistik gezi



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa bozkırlarının biyolojik yapısının Dünyaya tanıtılması için yerli ve yabancı basının temsilcilerine yönelik bölge gezisi düzenlendi.

"Türkiye’nin Bozkır Ekosistemleri Korunması ve Sürdürülebilir Yönetim Projesi" kapsamında Şanlıurfa bozkırlarının sahip olduğu biyolojik yapının dünyaya tanıtılması için yerli ve yabancı basın mensuplarına yönelik bölge gezisi düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından düzenlenen programda basın mensupları Tek Tek Dağları Milli Parkına götürüldü. Geziye çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubuyla birlikte FAO Proje Koordinatörü Dr. Nihan Yenilmez Arpa da katılarak biyolojik çeşitlilik hakkında bilgi aktardı. Türkiye’nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetim Projesinin 3 farklı pilot bölgede gerçekleştirildiğini söyleyen Arpa, bunların Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Karacadağ bozkırları ve Tek Tek Milli Parkı olduğunu belirtti.

Tek Tek Dağlarının projede çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Arpa, “Bugün yaptığımız geziyle buradaki alan için neler yaptık ne gibi çalışmalar yürüttük göstermek istedi. Tek Tek Dağları özellikle buğdaygiller ve baklagiller yönünden doğal yabani menengiç yönünde bir gen merkezi konumunda. Burada şu an Şanlıurfa’da 3 yeni örnek var. Birisi yabani siyez, buğdayın atası olarak da değerlendiriliyor, bu topraklarda yetişiyor ve gen kaynağı olarak koruma altına aldık. Bunun yanında mürdümük ve bezelye nohut ve mercimekte yine Tek Tek Dağları Milli Parkı içerisinde doğal olarak yaşama şansı bulmuş ve hala yaşamı devam ettirmekte. İnsanlık için, gıda güvenliği için son derece önemli olan bu türlerin korunması bizin en temel amacımızdır" dedi.

FAO Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Ayşe Gül Selişik de konuşmasında," Yediğimiz her şey soluduğumuz hava etrafımızda ağaçlar ve canlılar biyolojik çeşitliliğinin bir parçası. Bozkırlar ekosistemleri de biyolojik çeşitliliği korunmasında en temel alanlar. Türkiye’nin Bozkır Ekosistemleri Korunması ve Sürdürülebilir Yönetim Projesi’yle çok önemli çalışmalar yaptık. Amacımız dünyanın ve Türkiye’nin biyolojik çeşitliğini korumak" ifadelerine yer verdi. Dağda endemik bitki türleri bulup fotoğraflarını çeken basın mensupları daha sonra Soğmatar Antik Kenti ile Şuayip Şehri Antik Kentlerini ziyaret etti. (Şİ-SD-

