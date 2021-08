Şanlıurfa’da serin hava yerini bunaltıcı sıcağa bıraktı

-termometre görüntüleri

( ŞANLIURFA -ÖZEL)- Evlerinde duramayanlar serin alanlara akın etti- Çocuklar sıcakta su ile serinledi ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da yaklaşık bir hafta süren serin hava yerini yeniden bunaltıcı sıcağa bıraktı. Hava sıcaklığını 42 dereceye ulaştığı kentte çocukları su ile oyun oynayıp serinlerken vatandaşlar ise gölgelik ve yeşil alanlara akın etti. Şanlıurfa’da geçen hafta sağanak yağmurlar nedeniyle 30 derecelere kadar düşen hava sıcaklığı yeniden 42 derecenin üstüne çıktı. Sıcaktan bunalan çocuklar su ile serinlerken evde duramayan vatandaşlar ise gölgelik ve yeşil alanlara akın etti. Vatandaşlar, parklardaki gölgeliklerde uzanıp dinlenirken otobüs duraklarındaki su fıskiyeleri ise yolcular için devreye girdi. Evde duramıyoruz Sıcaklar nedeniyle evde duramadıklarını söyleyen Hasan Basri Kaplan, “Ev sıcak, evde duramıyoruz. Mecbur nereye gideceğiz. Emekli olanlar bahçeye geleceğiz, bahçe de serindir. Toplanıp konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Namaz zamanı camiye gidip namazımızı kılıyoruz, başka nereye gideceğiz” dedi.

Her gün parka gelip hem sohbet ettiklerini hem de serinlediklerini söyleyen Mehmet Sait Rüzgar, “Hava sıcak, biz de gelip burada oturuyoruz. Serinliyoruz, dertleşiyoruz. Her gün geliyoruz ve ikindiye kadar buradayız. Beraber konuşuyoruz” şeklinde konuştu.

Serinlik için her gün 5 kilometre yol Parka gelmek için her gün 5 kilometre yol gittiğini belirten Ali Korkmaz ise, “Ben Devteşti Mahallesinden her gün 5 kilometre buraya geliyorum. Suyumu alıp geliyorum, saat 17.00’da ise eve geri gidiyorum. Gölgelik olduğu için geliyorum. Sıcakta evde duramıyoruz” diye konuştu.

