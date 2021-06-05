Salya kabusuyla çalkalanan Marmara'nın kıyılarında çöp temizliği

-Denizin çevresindeki çöpler toplanırken



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Dünya Çevre Günü kapsamında salya ile başı dertte olan Marmara Denizi'nin kıyısında çöp temizliği yapıldı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü, yurdun birçok yerinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Marmaraereğlisi Çevre Gönüllüleri, aylardır başı salya ile dertte olan Marmara Denizine kıyısı bulunan Marmaraereğlisi İlçesinin sahilinde temizlik yaptı. Ellerine çöp poşetleri alarak, sahili didik didik temizleyen vatandaşlar, halkın çevre katliamına karşı duyarlı olmasını istedi. Sahil temizliği, "En iyi temizlik kirletmemektir. Denizimize, suyumuza ve havamızı hep beraber sahip çıkalım. Trakya'da, Tekirdağ'da ve Marmaraereğlisi'nde kirli sanayi istemiyoruz" gibi sloganlarla sona erdi.

