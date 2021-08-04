-Derede ölü olan balıklar

-Derenin kirliliği

-Dereye atılan plastik şişe ve ölübalık

-Bölgede yaşayan Kartal isimli vatandaş açıklama



( SAKARYA ) Saklı cennet 'Acarlar Longozunu' besleyen derelerde balık ölümleri çoğaldı- Ölü balıkları gören bölge halkı şaşkınlıklarını gizleyemedi SAKARYA



- Sakarya'nın Kaynarca ve Karasu ilçelerinde yer alan Acarlar Longozuna dökülen derelerin kirlilik seviyesi arttı. Bu doğrultuda derelerde yaşayan balık ölümleri çoğaldı. Sakarya'nın Kaynarca ve Karasu ilçelerinde yer alan Türkiye'nin en büyük longoz ormanı Acarlar Longozunu besleyen derelerin kirlilik seviyesi yükseldi. Bu doğrultuda Kulaklı ve İmamlar mahallesi yanından geçen derede, oluşan kirlilikten dolayı balık ölümleri çoğaldı. Bölgede yaşayan vatandaş ise ölü balıkları görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. İmamlar Mahallesinde yaşayan Mehmet Kartal isimli vatandaş, derenin kirliliğinden dolayı balıkların öldüğünü, her sene bu durumla karşılaştıklarını belirtti.

Kartal, balık ölümlerinin olduğu derenin Acarlar Longozunu beslediğini aktardı. (OK-HFV-

