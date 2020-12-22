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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Sakarya’nın Dikmen Yaylası ve Keremali Dağı beyaz gelinliğini giydi

Sakarya’nın Dikmen Yaylası ve Keremali Dağı beyaz gelinliğini giydi

Detaylar

Karya Kar Yağışı 

-Beyaza bürünen bölge
-Vatandaşın kara dokunması
-Yayla evlerinin çatılarının beyaza bürünmesi

( SAKARYA ) -- Yüksek rakımlı yerler güne karla uyandı SAKARYA

- Sakarya’nın Hendek ve Akyazı ilçelerindeki Dikmen ile Keremali Dağı yeni güne karla uyandı. Beyaza bürünen bölgede ise kartpostallık görüntüler oluştu. Aralık ayının son etkili olan kar yağışı Sakarya'da yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde de aralıklı olarak devam etti. Sakarya’nın en yüksek bölgeleri beyaz gelinliğini giyerken bölge halkı ise güne kartpostallık görüntülerle uyandı.
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