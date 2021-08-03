Sakarya’dan yangın bölgelerine yardım kamyonu- “Fidan konusunda rakam koymadık, iht...

-Büyükşehir Belediye Başkanı konuşma

-Dua edilmesi

-Tırların yola çıkması



( SAKARYA ) Sakarya’dan yangın bölgelerine yardım kamyonu- Dualarla uğurlanan kamyonlar, Türkiye’yi derinden etkileyen yangın bölgesine doğru yola çıktı- Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: “Fidan konusunda rakam koymadık, ihtiyaç neyse gerekeni yapacağız” SAKARYA



- Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda vatandaşların destekleriyle hazırlanan 2 kamyonluk yardım konvoyu, Türkiye’yi derinden etkileyen yangın bölgesine doğru yola çıktı. Uğurlamada konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Biz fidan konusunda rakam koymadık, dedik ki; yanan ne kadar yer varsa Sakarya’dan oraya fidan götürmeye hazırız ve fidan dikmeye hazırız” dedi.

Ülkenin birçok farklı noktasında çıkan yangınlar kontrol alınmaya çalışılırken, bir yandan ise bölgedeki yaralar sarılmaya çalışılıyor. Daha önceki günlerde yangın bölgesine itfaiye ekibi gönderen Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bölgede oluşan ihtiyaçların giderilmesi için de harekete geçti. Bu doğrultuda, Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda vatandaşların da destekleriyle hazırlanan 2 kamyonluk yardım kamyonu hazırlandı. Yardım malzemesi yüklü kamyonların uğurlanmasına Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin yanı sıra belediye protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Dualarla Sakarya Demokrasi Meydanından uğurlanan kamyonlar Türkiye’yi derinden etkileyen yangın bölgesine doğru yola çıktı. Yangınların çıkış sebepleri araştırılıyor Kamyonların uğurlanmasında konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Takriben 1 haftadır ülkemizdeki muhtelif yerlerdeki orman yangınları ile birlikte yüreklerimiz yanıyor. O yangınla birlikte bizde yanıyoruz, bölgemizdeki insanlarımızla biz de aynı acıyı paylaşıyoruz. Onlar acının içerisindeler bizde burada kardeşleri olarak onlarla aynı acıyı yaşıyoruz. Biran evvel yangınların tamamen bir daha olmamak kaydıyla nasip olmamasını temenni ediyorum. Kazalar, yangınlar sebepleri araştırılıyor. Hainler varsa hesapları sorulacaktır. Şuanda yoğun bir çalışma sürüyor. Böyle bir hainlik olmaz; canlıya, hayvana, bitkiye hainlik olmaz. Varsa bir derdin mertçe çık; canlıdan, ormandan ne istiyorsun? Sabotaj konusunda bunların sebepleri araştırılacak ve varsa bulunacak. Hiçbir şekilde gizli kalmaz. Onun için bir daha böyle bir şey olmamasını temenni ediyoruz” dedi.

Biz bugün bu dayanışma örneğini burada gösteriyoruz Sakarya’nın her zaman ülkedeki tüm vatandaşların hizmetinde olduğunu belirten başkan Yüce, “Bizlere düşen olan bu olaylar karşısında birlik, beraberlik ve kardeşçe dayanışma içerisinde olmaktır. Biz bugün bu dayanışma örneğini burada gösteriyoruz. Sakaryalı kardeşlerimizle, hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle yangın bölgesi koordinasyon merkezine gönderilmek üzere 2 kamyon şuan hazır vaziyette. Diğer vatandaşlarımız da yardım için aradılar yani Sakarya ayağa kalktı ciddi bir yardımseverlik seferberliği içerisinde yoğun bir şekilde oradaki kardeşlerimizin acılarına merhem olabilmeye gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

Bölgeye gitmek için ben dahi hazırım Tüm imkanları seferber ettiklerini dile getiren Yüce, “Biz de Büyükşehir olarak 3 tane itfaiye aracımız ve 6 personelimizi gönderdik. Telefonun başında teyakkuz halindeyiz, başkanım şuraya bu lazım denildiğinde hareket etmek üzere arkadaşlar 24 saat nöbetteler, hazır vaziyette bekliyoruz. Şuanda daha fazla göndermeyin, ihtiyaç oldukça gönderin dedikleri için bekletiyoruz; ben dahi hazırım, afet koordinasyon başkanına bu şekilde söyledim” şeklinde konuştu.

Fidan konusunda rakam koymadık, ihtiyaç neyse gerekeni yapacağız Fidan dikimi konusunda yanan her noktaya fidan dikebileceklerini aktaran Yüce, “Şunu da ilan ediyorum; Sakarya aynı zamanda fidan üretiminin merkezi. Biz fidan konusunda rakam koymadık, dedik ki; yanan ne kadar yer varsa Sakarya’dan oraya fidan götürmeye hazırız ve fidan dikmeye hazırız. Buna hazırlığımızı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz, rakam vermiyoruz, ihtiyaç neyse onun gereğini yapacağız inşallah. Yüreğimiz, gözyaşlarımız, acılarımız ve dualarımız tırla beraber gidiyor” ifadelerini kullandı. (OK-BCT-

