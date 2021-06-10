Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
SAKARYA - Ailesi için taş fırında pişirdiği köy ekmekleri gelir kaynağı oldu

SAKARYA - Ailesi için taş fırında pişirdiği köy ekmekleri gelir kaynağı oldu

- Ekmek üretiminden detay - Hamurların fırında pişirilmesi - Ekmeklerin satışı - Hatice Eskioğlu'nun röportajıAilesi için taş fırında pişirdiği köy ekmekleri gelir kaynağı olduSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Taraklı ilçesinde taş fırında pişirdiği köy ekmeklerini yöresel ürünler pazarında satan 68 yaşındaki Hatice Eskioğlu, aile ekonomisine katkı sağlıyor.Hacımurat Mahallesi'nde oturan 3 çocuk annesi Eskioğlu, ailesi için pişirdiği ekşi mayalı köy ekmeğini 10 yıldan bu yana belediye eski garajında kurulan yöresel halk pazarında ilçe halkının beğenisine sunuyor.Bir buçuk kilogramdan fazla gelen ekmekleri gelir kaynağına dönüşen Eskioğlu, AA muhabirine, günde ortalama 25 ekmek yaptığını söyledi.

Ekmekleri, çocukken annesinden gördüğü gibi yaptığını anlatan Eskioğlu, "Akşamdan maya çoğaltıyorum, sabahın erken saatlerinde kalkıp hamuru yoğuruyorum. Yaklaşık iki saatte ekmeklerim pişiyor." ifadesini kullandı.Eskioğlu, yaklaşık 15 yıl önce Taraklı'nın kadın girişimcisi olarak gözleme ve dokuma yaptığını aktararak, şunları kaydetti:"Hayatımda hiçbir zaman boş vaktim olmadı. Hep hayatım başarıdan başarıya koşmakla geçti. Artık yorulmaya başladım ama yine de boş durmayarak ekşi mayalı köy ekmeği yapıyorum. Sağlığım el verdiği sürece yapmaya devam edeceğimi umut ediyorum. Müşterilerim benden memnunlar, ben müşterileri aramıyorum. Aranan biri olduğum için çok mutluyum."

Kadın Girişimci Gözleme Aile Ekonomisi Halk Pazarı Taş Fırın 

İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement